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Vergilere yeni düzenleme! Bireysel kurslar, eğitimler de istisnaya dahil edildi: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 08:53
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Sosyal medya ve internette içerik üretimine yönelik gelir vergisi istisnasında kapsam düzenlemesi yapıldı. İstisnaya, elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edildi.

Vergilere yeni düzenleme! Bireysel kurslar, eğitimler de istisnaya dahil edildi: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli oldu

Sosyal medya ve internette içerik üretimi, elektronik ortamlarda sunulan hizmetler ve uygulama geliştiriciliğine yönelik gelir vergisi istisnasında kapsam düzenlemesi yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'de yer alan gelir vergisi genel tebliğinde değişiklikler öngören tebliğine göre, bu kapsamdaki gelir vergisi istisnasına, elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edildi.

TÜRK LİRASI (270)

Düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1 Ocak 2022 tarihinden, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren istisna kapsamında yer alacak.

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vergi
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