VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU EKRANI GSBBİZ.GSB.GOV.TR: E devlet ile vergisiz cep telefonu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Bakan Bak açıkladı!

Vergisiz cep telefonu başvurularına ilişkin son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Bakan Bak; tablet, cep telefonu ve bilgisayar desteği için başvuru ve detaylara GSBBiz internet sitesi ile mobil uygulamasından erişilebileceğini belirtti. İşte gsbbiz.gsb.gov.tr ve e devlet ile vergisiz cep telefonu başvuru ekranı...

BAKAN BAK DUYURDU! VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURULARI BAŞLADI

Vergisiz cep telefonu başvuruları hakkında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!

Tablet, cep telefonu ve bilgisayar desteği!

12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet!

Başvuru ve detaylar GSBBiz internet sitesi ile mobil uygulamasında..."

VERGİSİZ CEP TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Vergisiz telefon şartları geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile belli oldu. Kişinin satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek. Ayrıca cihaz 2. el değil 0 olacak.

Telefon ya da bilgisayara ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

TELEFON VE BİLGİSAYAR İÇİN NE KADAR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek.

Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

VERGİSİZ CEP TELEFON BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapacaklar.

VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU EKRANI

Kimlik doğrulaması sonrası; kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi gerekiyor.

Başvurunun kabulü halinde cep telefonunun nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Konuya dair bilgilendirme sistem üzerinden gerçekleştirilecek..

İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





