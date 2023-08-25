VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023: Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, hangi markalar için ÖTV ve KDV'siz indirim planlanıyor?

Vergisiz telefon fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi gençlerin telefon ve bilgisayar satın alımlarında bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının açıklanması sonrası başlayan çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuya değindi. Birçok kişi "2023 öğrenciye vergisiz telefon şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Vergisiz telefon fiyatlarına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

CNN Türk'ün haberine göre; AK Parti il başkanları toplantısının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi. Şimşek, yapılan çalışmada indirimin yalnızca yerli telefonlarla sınırlı olacağını belirtti.

Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti.

Öğrenciye vergisiz cep telefonu konusu için bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." ifadelerine yer vermişti.

Söz konusu kampanya kapsamında öğrencilerin, bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'den muaf olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaat olarak açıkladığı ÖTV’siz cep telefonu için çalışmaların en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verildi.

Öğrenciye vergisiz telefon satışına yönelik geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Bakan Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenciye vergisiz telefondan üniversite öğrencileri 1 kereye mahsus olmak üzere faydalanabilecekler.

VERGİSİZ CEP TELEFONU FİYATLARI

Vergisiz cep telefonu modelleri ve fiyatları henüz belli olmadı. Daha önce öğrenciye vergisiz telefon şartlarına ilişkin konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, detayları şu şekilde aktarmıştı:

“Hangi ürünlere verilecek. Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB’a kadar ücretsiz internet vaadi var. Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV’si 1216 TL, Kültür Bakanlığı’na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL’lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL’ye düşmüş olacak. Farklı bir örnekte 41 bin TL’lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL’lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL’ye, 73 bin TL’lik bir telefonun 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL’lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL’ye geliyor. Gençlerimize üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümünde olanlara bir defaya mahsus verilecek. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bundan faydalanamayacak. Yüzde 25-40-50 oranında ÖTV kesiliyor. Vergisiz telefon tablet denildiği için burada ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrolü vergi olarak tabir ediliyor. Bugün netleşecek. Ekimde Meclis açılınca kanun taslağı ile birlikte netleşmiş olacak.”

