FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023: Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, hangi markalar için ÖTV ve KDV'siz indirim planlanıyor?

VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023: Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, hangi markalar için ÖTV ve KDV'siz indirim planlanıyor?

25.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergisiz telefon fiyatları ile öğrencilere yönelik son dakika olarak yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi gençlerin telefon ve bilgisayar satın alımlarında bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağı açıklanmıştı. Peki, öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, hangi markalar için ÖTV ve KDV'siz indirim planlanıyor? İşte 2023 vergisiz telefon fiyatları ile konuya dair merak edilenler...

VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023: Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, hangi markalar için ÖTV ve KDV'siz indirim planlanıyor?

Vergisiz telefon fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi gençlerin telefon ve bilgisayar satın alımlarında bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının açıklanması sonrası başlayan çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuya değindi. Birçok kişi "2023 öğrenciye vergisiz telefon şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Vergisiz telefon fiyatlarına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

iStock-490910270

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

CNN Türk'ün haberine göre; AK Parti il başkanları toplantısının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi. Şimşek, yapılan çalışmada indirimin yalnızca yerli telefonlarla sınırlı olacağını belirtti.

Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti.

Öğrenciye vergisiz cep telefonu konusu için bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." ifadelerine yer vermişti.

Söz konusu kampanya kapsamında öğrencilerin, bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'den muaf olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaat olarak açıkladığı ÖTV’siz cep telefonu için çalışmaların en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verildi.

Öğrenciye vergisiz telefon satışına yönelik geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Bakan Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

vergisizi telefon satışı

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenciye vergisiz telefondan üniversite öğrencileri 1 kereye mahsus olmak üzere faydalanabilecekler.

VERGİSİZ CEP TELEFONU FİYATLARI

Vergisiz cep telefonu modelleri ve fiyatları henüz belli olmadı. Daha önce öğrenciye vergisiz telefon şartlarına ilişkin konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, detayları şu şekilde aktarmıştı:

“Hangi ürünlere verilecek. Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB’a kadar ücretsiz internet vaadi var. Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV’si 1216 TL, Kültür Bakanlığı’na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL’lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL’ye düşmüş olacak. Farklı bir örnekte 41 bin TL’lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL’lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL’ye, 73 bin TL’lik bir telefonun 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL’lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL’ye geliyor. Gençlerimize üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümünde olanlara bir defaya mahsus verilecek. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bundan faydalanamayacak. Yüzde 25-40-50 oranında ÖTV kesiliyor. Vergisiz telefon tablet denildiği için burada ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrolü vergi olarak tabir ediliyor. Bugün netleşecek. Ekimde Meclis açılınca kanun taslağı ile birlikte netleşmiş olacak.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları belli olduMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları belli oldu
Düşük faizli konut kredisi sonrası ev fiyatları artacak mı?Düşük faizli konut kredisi sonrası ev fiyatları artacak mı?
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.