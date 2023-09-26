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VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

26.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı hakkında son durum Kabine Toplantısı sonrası merak konusu oldu. Üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu telefon ve bilgisayar alımı yapabilecek. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar açıklandı. Peki vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman yapılacak? Vergisiz cep telefonu modelleri neler?

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Öğrencilere vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağına dair yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda konu ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesi karara bağlandı. Vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Kabine Toplantısı sonrası vergisiz telefonda son durum...

vergisizi telefon satışı

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Vergisiz telefon konusunda son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız.

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

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VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ NELER?

Vergisiz telefon modelleri merak konusu oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını belirtti. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirime dahil oldujklarını vurguladı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konunun netleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ YA DA MONTAJI YAPILAN CEP TELEFONLARI

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S- S23 Pro Max- S19 Max Pro- S19 Max

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Tecno Mobile: Camon 16,

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

General Mobile: 21, Phoenix 5G, 24 Pro, GM 23

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

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