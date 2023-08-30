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Vergisiz telefon ne zaman alınacak? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması ne zaman başlayacak? Gözler gelecek açıklamada

30.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergisiz telefon uygulaması ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Uygulamadan faydalanmak isteyen öğrenciler 'Vergisiz telefon ne zaman başlayacak?' ekranını sorguluyor. Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmada sona geliniyor. Peki, Vergisiz telefon ne zaman alınacak? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması ne zaman başlayacak? Gözler gelecek açıklamada...

Vergisiz telefon ne zaman alınacak? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması ne zaman başlayacak? Gözler gelecek açıklamada

Öğrencilere vergisiz olarak hangi telefon ve bilgisayar modellerinin satılacağı merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden birisi olan gençlere vergisiz telefon uygulamasının detayları araştırılıyor. Öğrenciler bu uygulamadan bir defaya mahsus yararlanabilecekler. İşte vergisiz telefon uygulaması ile ilgili detaylar...

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN ALINACAK?

Yapılan açıklamaya göre vergisiz telefon düzenlemesi tüm modelleri kapsamayacak ve yerli üretim yapan markalarla sınırlı olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya dair geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Şimşek açıklamasında bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

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Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

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-Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
-OPPO: A15, Reno 5 Lite,
-Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
-Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
-TCL: 20 SE, 20 E, L7,
-Reeder: S19 Max Pro S
-Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
-Tecno Mobile: Camon 16,
-General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
-Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
-OMIX: X5

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