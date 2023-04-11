Vergisiz telefon ve bilgisayar mı verilecek? 10 GB ücretsiz internetten kimler faydalanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Vergisiz telefon ve bilgisayar mı verilecek? 10 GB ücretsiz internetten kimler faydalanacak? gibi soruların yanıtları hız kazandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR MI VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNETTEN KİMLER FAYDALANACAK?

Erdoğan ayrıca 'Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız' dedi.

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

