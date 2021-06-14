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Verim alamayınca elle toplamaya başladılar

14.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Midyat ilçesinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar bu yıl kuraklıktan dolayı ekinlerinden yeterince verim alamayınca biçerdövere para vermemek için ürünleri orak ve elleriyle toplamaya başladı.

Verim alamayınca elle toplamaya başladılar

Midyat ilçesine bağlı Doğanyazı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bu yıl kuraklıktan dolayı ekinlerinden bekledikleri verimi alamayınca, masraflarını en aza indirmek için ürünlerini biçerdöver yerine elle biçti.

EKİNLERİ ELLERİYLE TOPLADILAR

Mahalle sakinleri bu yıl yağışların az olması ve kuraklığın etkisiyle artan tarım masraflarını en aza düşürmek için, iş makineleri ile ekinlerini toplamak yerine elleriyle orak yardımıyla biçtiklerini söyledi. Topladıkları ekinleri daha sonra harman makinesine atan vatandaşlar, samanları hayvanlara ayırdıktan sonra ekinleri de tüketmek için depoluyor.

Çiftçi İslam Doğan, köylerinde buğday, arpa, mercimek ve nohut ektiklerini söyledi. Doğan, "Ekinlerimiz kuraklıktan dolayı, beklediğimiz verimi alamadığımız için biz de el emeği ile ürünleri topluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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