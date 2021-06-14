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Özel sektörü bırakıp kendi tesisini kurdu! Siparişlere yetişemiyor

14.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 yıl boyunca bankacılık ve otomotiv gibi özel sektörde çalıştıktan sonra üretim yapmak isteyen Ümran Akça, hibe desteği ile kurduğu mantar tesisinde siparişlere yetişemiyor. Kendi işinin patronu olan iş kadını, taleplere ise yetişemediklerini belirtiyor.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ümran Akça, farklı illerde yaklaşık 11 yıl boyunca banka, otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştı. Özel sektörde çalıştığı esnada da hayalinde üretim yapma isteği bulunan Akça, hayalini kurduğu tarımsal faaliyetleri hayata geçirmek istedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrası mantar üretimine karar veren Akça, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan yüzde 55 hibe desteği aldı. Tesisin kurulumundan sonra yapılan ilk iki hasatta 4 ton ürün elde etti. Kendi işinin patronu olan Ümran Akça, siparişlere yetişemediklerini belirtiyor.

"HAYALİM ÜRETİM YAPMAKTI"

Mantarların, bebek gibi bakım istediğini ancak işini sevdiği için keyif alarak yaptığını belirten Ümran Akça, üretime başlamaktan dolayı memnun olduğunu ve üretim hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Akça, “Biz, Ramazan ayında başladık ve talep beklediğimizin çok üzerinde. Şuan yetişemediğimiz için ikinci odamızı da faaliyete geçiriyoruz. Mantarlar bebek gibi bakım istiyor.

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Çok fazla ilgi istiyor ama severek yapılınca bu sizi yormuyor. Daha kolay bir üretim de olabilirdi ama mantarı bembeyaz toplarken o zorlukları unutuyorsunuz. Yaklaşık 3 yıl banka sektörü ve sonrasında da 8 yıl boyunca otomotiv sektöründe çalıştım. Ama hep kendi işimi kurup üretim yapmak istedim.

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Çok şükür Rabbim de önüme böyle bir fırsat çıkardı ve böylelikle hem üretime, hem de kendi işime geçmiş oldum” dedi.

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Akça, ilk iki hasatta şimdiye kadar yaklaşık 4 ton mantar hasadı yapıldığını belirterek, toptan şekilde satış yaptıklarını ve İstanbul, Trabzon, Adana, Osmaniye, Giresun ve Samsun’a da mantar gönderimi sağladıklarını kaydetti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İş yapacam diyene demekki iş var imkan var.Kriz var diyenler krizde boğulsun.
birde yetişin şu siparişlere ya hep yeni işe girenler yetişemiyor eski esnaf batıyor nasıl olacak
helal olsun size

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