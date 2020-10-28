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Vestel, iki İngiliz beyaz eşya markasını satın aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, İngiliz Crosslee PLC’nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine kattığını duyurdu.

Vestel, iki İngiliz beyaz eşya markasını satın aldı

Türkiye’de ürettiği son teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran ve 22 yıldır kendi alanında ihracat şampiyonu Vestel, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek için marka iş birlikleri ve satın almalarını sürdürüyor. Vestel, İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa’daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldı.

Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 22 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyor, esnekliğimiz ve mali gücümüz sayesinde kararlarımızı hızla hayata geçirebiliyoruz. Buna en son vereceğimiz örnek, İngiltere’deki prestijli markalardan Hostess ve White Knight’ı satın almamız. Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız” açıklamasında bulundu.

KAYNAK:İHA

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