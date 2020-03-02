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Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Vestel Elektronik Polonya'daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology'e ait fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara sattı.

Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı

Vestel Elektronik Polonya'daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology'e ait fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.

Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği
ifade edildi.

Vestel hisseleri saat 10:45'te yüzde 8.86 primle 14.54 TL liradan işlem görüyor.

2016 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Vestel Ticaret'in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016'da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.'nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Vestel Elektronik, Polonya,

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