FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek

Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek

Veteriner hekimler, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle yaralanan hayvanları ücretsiz tedavi edecek.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yazılı açıklamasında, önceliğin insan hayatı olduğunu ve bunun hiçbir değer ile karşılaştırılamayacağını belirtti. Eroğlu, "Mesleğimizle ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir." ifadesini kullandı.

Veteriner hekimlerin, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmının bulunduğu, depremin zarar verdiği Elazığ ve Malatya'da göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının tedavileri için bölgede hizmet verdiğini kaydeden Eroğlu, "Serbest veteriner hekimler ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacak. Meslektaşlarımız, şu anda en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldıATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı
Meteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısı
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), TVHB Konseyi Başkanı Ali Eroğlu,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Deprem yardımları 'PTT Posta Çeki' hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

2019'da demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

Rakamlar belli oldu! Yüzde 147 arttı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.