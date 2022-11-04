FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte başvuru tarihi

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte başvuru tarihi

04.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından her yıl birçok öğrenciye burs imkanı sağlanıyor. Kasım ayının gelmesiyle birçok öğrenci VGM burs başvuruları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte ayrıntılar...

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte başvuru tarihi

VGM, burs arayan öğrencilerin bir diğer adresleri arasında yer alıyor. VGM tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları veriliyor. VGM bursları ortaöğrenim öğrencileri için 9 ay, yükseköğrenim öğrencileri için ise 8 ay boyunca ödeniyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte ayrıntılar...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek bursların başvuru tarihlerini duyurdu. Ortaöğrenim eğitim yardımı olarak bilinen İlkokul, ortaokul ve lise burs başvuruları 7 Kasım’da başlayacak. Başvurular 20 Kasım'a kadar alınacak. Üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuruları ise 21 Kasım'da başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek. Öte yandan yabancı uyruklu öğrenciler de bu tarihler arasında başvuru yapacak.

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte başvuru tarihi

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları VGM'nin, 'vgm.gov.tr' internet adresinden alınacak. Öğrenciler başvuru formunu dolduracak, değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Burs başvurularında dikkate alınan en önemli nokta, öğrencinin ekonomik durumu olacak. Burs başvuru formunun hatasız ve eksiksiz doldurulması gerekiyor.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim bursundan yararlanabilmek için örgün eğitim alınması gerekmektedir. Açık ve uzaktan eğitim alanlar, polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, ek süre öğrenim gören öğrenciler, kamu kurumlarından karşılıksız burs alan adaylar, Genel müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler ve sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelire sahip öğrenciler VGM burslarından yararlanamaz. KYK’dan karşılıksız burs alan öğrenciler VGM burs başvurusunda bulunamaz. Ancak geri ödemeli kredi alan adaylar başvuru yapabilirler.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı 200 TL, yükseköğrenim burs ücreti ise 650 TL olarak ödenecek. Burs ödemeleri, okulların bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haiti'de denize düştü! 10 gündür bulunamadıHaiti'de denize düştü! 10 gündür bulunamadı
Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı! Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!
SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...
Anahtar Kelimeler:
burs burs başvuru vgm

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Memur ve emekli için enflasyon sonrası yeni maaş hesabı!

Memur ve emekli için enflasyon sonrası yeni maaş hesabı!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.