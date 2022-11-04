VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte başvuru tarihi

VGM, burs arayan öğrencilerin bir diğer adresleri arasında yer alıyor. VGM tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları veriliyor. VGM bursları ortaöğrenim öğrencileri için 9 ay, yükseköğrenim öğrencileri için ise 8 ay boyunca ödeniyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte ayrıntılar...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek bursların başvuru tarihlerini duyurdu. Ortaöğrenim eğitim yardımı olarak bilinen İlkokul, ortaokul ve lise burs başvuruları 7 Kasım’da başlayacak. Başvurular 20 Kasım'a kadar alınacak. Üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuruları ise 21 Kasım'da başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek. Öte yandan yabancı uyruklu öğrenciler de bu tarihler arasında başvuru yapacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları VGM'nin, 'vgm.gov.tr' internet adresinden alınacak. Öğrenciler başvuru formunu dolduracak, değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Burs başvurularında dikkate alınan en önemli nokta, öğrencinin ekonomik durumu olacak. Burs başvuru formunun hatasız ve eksiksiz doldurulması gerekiyor.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim bursundan yararlanabilmek için örgün eğitim alınması gerekmektedir. Açık ve uzaktan eğitim alanlar, polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, ek süre öğrenim gören öğrenciler, kamu kurumlarından karşılıksız burs alan adaylar, Genel müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler ve sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelire sahip öğrenciler VGM burslarından yararlanamaz. KYK’dan karşılıksız burs alan öğrenciler VGM burs başvurusunda bulunamaz. Ancak geri ödemeli kredi alan adaylar başvuru yapabilirler.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı 200 TL, yükseköğrenim burs ücreti ise 650 TL olarak ödenecek. Burs ödemeleri, okulların bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmektedir.

