VGM burs veriyor... 2020 VGM burs ücreti ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru formu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu resmi internet sitesi vgm.gov.tr adresinden yapılmaya başlandı. VGM bursu son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. VGM burs başvurusu nasıl yapılır araştıran adaylar, 2020 VGM burs başvuruları detaylarını araştırıyor. VGM bursunu alabilen öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay burs verilecek. Peki 2020 VGM burs ücreti ne kadar? VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. VGM BURS BAŞVURU FORMU 2020 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR? VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca yanı 9 ay kurs ödemesi alacak. Öğrenciler hangi aylarda VGM bursu alacak merak edenler için; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. VGM burs ücreti 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.