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VGM bursu gelişmesi... 2020 VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru formu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 08:12 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu resmi internet sitesi vgm.gov.tr adresinden yapılmaya başlanmıştı. 2020 VGM bursu almak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs başvurusu alınmaya başlanmıştı. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 VGM burc ücreti ne kadar?

VGM bursu gelişmesi... 2020 VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru formu!

Binlerce öğrencinin beklediği VGM burs başvurusu sonuçları bekleniyor. VGM bursu son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. VGM burs başvurusu nasıl yapılır araştıran adaylar, 2020 VGM burs başvuruları detaylarını araştırıyor. VGM bursunu alabilen öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay burs verilecek... Peki 2020 VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için bekleyen adaylar, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Başvurular 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve hala bitmediği için, başvuruyu alan kurum ne zaman VGM burs başvuru sonuçlarını açıklayacağını bildirmedi. Fakat önceki yıllarda yapılan işlemlere göre VGM burs başvuru sonuçları, başvuruların bitmesinden bir hafta sonra açıklanabilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru başladı ve 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan VGM bursu 9 ay boyunca öğrencilere verilecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.trüzerinden yapılacak. Burada bulunan VGM bursu başvuru formundan öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek.

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VGM BURS BAŞVURU FORMU

2020 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'ye başvuru yaparak burs almaya hak kazanan öğrenciler, okul sezonu boyunca yanı 9 ay kurs ödemesi alacak. Öğrenciler hangi aylarda VGM bursu alacak merak edenler için; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında burs alınacaktır. 2020 VGM burs parası ne kadar araştıranlara, 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

VGM BURSU KİMLERE VERİLMEZ?

VGM bursu aşağıda listenen okullara devam eden öğrencilere verilmez;

Özel okul,

Açık öğretim ortaokulu,

Açık öğretim lisesi,

Mesleki açık öğretim lisesi,

Anasınıfına devam eden öğrenciler

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

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VGM BAŞVURUSU YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER!

Başvuruları bilgisayardan yapmak daha sağlıklıdır.

Başvuru kılavuzu başvurudan önce okunmalıdır.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Bu yüzden beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olması gerekir.

Öğrencinin medeni durumu başvuru değerlendirmelerinde puanlamayı etkilediğinden başvurusunu yapan ve başvuru tarihlerinin son gününe kadar medeni durumu değişen/değişecek olan öğrencilerin başvuru süreleri içerisinde yeni durumuna uygun olacak şekilde başvuru formundaki bilgileri güncellemesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirmeleri öğrencinin başvuru tarihlerinin son günündeki durumuna göre yapılacaktır.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.


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