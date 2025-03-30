Vietnam'ın para birimi nedir? Vietnam'ın para biriminin kodu ve sembolü

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya’da Çinhindi adı verilen yarımadasının doğu tarafında yer alan bir ülkedir. 1955 yılında ülke güney Vietnam ve Kuzey Vietnam olarak 2 ayrı cumhuriyete ayrılmıştır. 1976 yılında ise iki taraf Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adı altında yeniden bir araya gelmiştir. Dağlık bir ülke olan Vietnam'ın kıyı ovaları ülkenin doğu tarafında bulunmaktadır.

Vietnam'ın para birimi nedir?

El işleri, mısır, kahve, pirinç, kocadarı üretimi ile meşhur olan Vietnam, 21. yüzyılın en kızlı büyüyen ve gelişen ekonomisine sahip ülkeler arasında kabul edilir. Başkenti Hanoi şehri olan ülkedeki en büyük şehir Ho Chi Mink kentidir. Ülkenin resmi dili Vietnamca resmi alfabesi ise Vietnam alfabesidir.

Ülke tek partili üniter sosyalist cumhuriyet şekli ile yönetilmektedir. 1860’lı yıllara dayanan geniş bir tarihçesi bulunan ülkenin toplam yüzölçümü 331.210 kilometrekare civarındadır. Ülkenin nüfusu ise 90.710.000 olarak belirlenmiştir.

Vietnam’da enlem farklılıkları ve topografik çeşitlilik nedeni ile farklı özelliklerde iklimler farklı bölgelerde görünebilir. Örnek olarak kuzeydoğusunda, Çin kıyısı boyunca ülkede kış ayları muson rüzgarları etkisi görülür. Ülkenin resmi olarak kabul edilen para birimi ise Dong (Vietnam dongu) olmuştur. 3 Mayıs 1978 yılından bu yana ülkede bu para birimi kullanılmaktadır.

Vietnam'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Her ülkenin resmi olarak kabul ettiği bir para birimi vardır. Bu para birimleri uluslararası standartlara göre üç haneli kodlara sahiptir. Para birimlerinin kodları ISO 4217 adı verilen para birimi kodu standartlarına göre belirlenir. Takibi ise ISO olarak kısaltılan Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından yapılır.

Vietnam’ın para birimi resmi olarak Dong’tur. Dong para biriminin ISO 4217 dünya standartlarına göre kodu VND olarak belirlenmiştir. Bu para birimi 1978 yılının mayıs ayından bu yana Vietnam'da kullanılmaktadır. Dağıtımı ise Vietnam Devlet Bankası tarafından yapılmaktadır.