FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 146.375 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 145.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1300 puan altında, 146.375 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 151.175 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü yüzde 1,52 değer kaybıyla 147.675 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında Almanya, IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 145.00 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 150.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesindeTalep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
piyasalar, VİOP,

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

PTT'den deprem yardımlarıyla ilgili önemli duyuru

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talep endişeleriyle Brent petrol üç ayın en düşük düzeyini gördü

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda korona virüsü etkisi artıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 27 personel alacak

Başvurular başladı! Personel alınacak

Altın fiyatları 27 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

ATO'nun deprem bölgesi için hazırladığı yardım tırları yola çıkarıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.