FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vitrinde var, satışta yok devri sona eriyor: Ürün bedeline göre ceza

Vitrinde gördüğü bir ürünü satın almak isteyen tüketicilere 'satıldı, 'stok bitti' veya 'teşhir ürünü' gibi bahaneler sunan işletmeler için ağır yaptırımların yolda olduğu öğrenildi. Ticaret Bakanlığı'nın haklı gerekçe olmadan satıştan kaçınan firmalara ürün bedelinin yüzde 10'u oranında, en az 3973 TL idari para cezası uygulayacağı aktarıldı.

Vitrinde var, satışta yok devri sona eriyor: Ürün bedeline göre ceza
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı'nın vitrin, raf, e-ticaret siteleri ya da dijital platformlarda sergilenen ürünleri haklı gerekçe göstermeden satmaktan kaçınan işletmeler için denetimleri sıkılaştırdığı öğrenildi.

Vitrinde var, satışta yok devri sona eriyor: Ürün bedeline göre ceza 1

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kamuoyunda ‘yemleme ve değiştirme’ olarak bilinen; tüketiciyi cazip fiyatlı ürünle içeri çekip daha pahalı ürüne yönlendirme taktiğine karşı idari yaptırımlar devreye alındı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca, 2026 yılı itibarıyla kurallara uymayan işletmelere ürünün vergiler dahil satış fiyatının yüzde 10’u oranında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. Uygulanacak ceza miktarının ihlal başına 3.973 liranın altında olamayacağı aktarıldı.

Vitrinde var, satışta yok devri sona eriyor: Ürün bedeline göre ceza 2

BELGELENMESİ GEREKECEK

Buna göre, özellikle fiyat rekabetinin yoğun yaşandığı mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörlerinde 'az önce satıldı', 'o sadece teşhir ürünü', 'stoklarımız tükendi' ya da 'sistem güncellenmedi' gibi beyanların tek başına haklı bir sebep sayılmayacağı belirtildi. Bir malın satışından kaçınılabilmesi için ürünün üzerinde açıkça 'satılık değildir', 'numunedir' ya da 'satılmıştır' ibaresinin yer alması veya ürünün açıkça hasarlı olduğunun belgelenmesinin gerekeceği aktarıldı. Bunun aksi halde, vitrinde ya da internette görülen ürünün belirtilen fiyattan tüketiciye satılmasının zorunlu kılınacağı öğrenildi. Diğer yandan kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda da stok miktarının ve kampanya şartlarının önceden şeffaf biçimde duyurulmasının şart koşulacağı belirtildi.

Vitrinde var, satışta yok devri sona eriyor: Ürün bedeline göre ceza 3

CEZADA TABAN SINIR

Yaptırım mekanizmasının ürünün değerine göre ölçeklendirildiği, fiyatı 2 bin TL olan bir ürünün satılmaması durumunda yüzde 10’luk dilim 200 liraya denk gelse de taban sınır uygulanarak 3.973 lira ceza kesileceği aktarıldı. Buna karşılık 40 bin TL'lik bir televizyonun satışından kaçınılması halinde cezanın 4 bin TL'ye, 150 bin TL'lik bir mobilya takımında da 15 bin TL'ye çıkacağı kaydedildi. Söz konusu ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde de cezaların her bir işlem için ayrı ayrı katlanarak uygulanacağı vurgulandı. Öte yandan mevzuata aykırı hareket eden firmalar hakkında, duruma göre aldatıcı ticari uygulama ve yanıltıcı reklam hükümleri kapsamında ilave yaptırımların da işletilebileceği belirtildi.

'ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER'

Tüketici örgütlerinin, yıllardır uygulanan 'müşteriyi mağazaya çekip elde kalan pahalı stoku eritme' yöntemine karşı getirilen söz konusu düzenlemenin piyasadaki kayıt dışı mağduriyetleri azaltacağını belirttiği kaydedildi. Uzmanların, vitrin fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün verilmemesi halinde tüketicilerin raf etiketi, ekran görüntüsü ya da ilan görsellerini belgeleyerek e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunabileceklerini hatırlattığı aktarıldı. Uyuşmazlıkların çözümünde ise Tüketici Hakem Heyetleri yetkili merci olarak görev yapmaya devam ediyor.

Saha gözlemleri ve tüketici şikayetleri doğrultusunda satıştan kaçınma vakalarının beş ana sektörde yaşandığı bunların; mobilya, elektronik, otomotiv, giyim ve emlak olduğu kaydedildi.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'den borsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenlemeSPK'den borsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme
Borsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenlemeBorsa dışında pay satışlarına ilişkin yeni düzenleme

Anahtar Kelimeler:
İşletme Ticaret Bakanlığı ürün teşhir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.