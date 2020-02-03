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Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

‘Teknoloji iletişimi şirketi’ olmayı hedefleyen Vodafone, çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak üzere Robotik Süreç Otomasyonu’na geçti.

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

‘Teknoloji iletişimi şirketi’ olmayı hedefleyen Vodafone, çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak üzere Robotik Süreç Otomasyonu’na geçti. Şirket içinde hayata geçirdiği dijital asistan Octo çatısı altında 20’yi aşkın yazılım bot’u ile çalışan Vodafone, Octo’ya devredilen süreçlerle çalışanlarına 4 binden fazla saat kazandırdı. Vodafone, robot sayısını 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, daha çevik, daha hızlı, daha sade ve dijital geleceğe hazır bir şirket olma hedefiyle Robotik Süreç Otomasyonu başlattı. Bu kapsamda devreye aldığı dijital asistan Octo çatısı altında 20’yi aşkın yazılım bot’u ile çalışan şirket, Octo’ya devredilen süreçlerle 4 bini aşkın saat kazandı.Şirket, çalışanlarının bu saatleri daha fazla katma değer yaratabilecekleri işlerde kullanmasını teşvik ediyor.
Rerolle: “Rutin işlerimizi Octo ile otomatik çalışır getirdik”
Robotik Süreç Otomasyonu ile şirkette yeni bir dönemin başladığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:
“Robotik Süreç Otomasyonu ile arka taraftaki iş süreçlerimizi yazılım botlarıyla dijitalleştiriyoruz. Amacımız, çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak, zamanlarını daha verimli kullanabilmelerini sağlamak. Şirketimizdeki yüzlerce iş sürecini inceledik. Bu süreçlerden onlarcasının birbirini tekrar eden hareketlerden oluştuğunu, robotik otomasyona uygun olabileceğini gördük. Bunun üzerine, kendini tekrarlayan, rutin, monoton, girdisi ve çıktısı belli olan standart işlerimizi Octo ile otomatik çalışır hale getirdik. Bir örnek vermek gerekirse, bugün bir müşteriyi faturasızdan faturalıya geçirmek için farklı ekranlarda işlem yapılması gerekiyor. Bu işi Octo’ya bir defa öğretip otomatize ettiğimizde, Octo bu işi çalışanımız adına kusursuzca yapıyor. İş süreçlerimizin uçtan uca bütünleşik bir yapıyla dokümante edilmesini ve standart hale getirilmesini hedeflediğimiz Octo, çalışan memnuniyetinin artırılmasında da önemli rol oynuyor. Vodafone Türkiye olarak, operasyonlarımızın ve işgücümüzün dijital kimliğini yaratma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

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