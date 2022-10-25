WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, neden çalışmıyor? 25 Ekim WhatsApp sorunu nedir? META'DAN AÇIKLAMA

WhatsApp’ın neden açılmadığı, mesajların neden gönderilmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. WhatsApp kullanıcıları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda 25 Ekim itibari ile uygulamadan mesaj gönderemediklerini bildirdiler. Sorun sadece Türkiye’de değil dünya genelinde yaşanıyor. WhatsApp’ın dünyanın farklı ülkelerinde çökmesinden sonra bir açıklama Meta’dan geldi.

META’DAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp’ın dünyanın farklı ülkelerinde çökmesinden sonra bir açıklama Meta’dan geldi. Meta’nın sözcüsü, “Şu an kullanıcıların mesaj göndermede yaşadığı sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp’ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz” dedi.

Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sayan, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi.

'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı. İlk olarak WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşılmazken şimdi sorun özel mesajlara da yansıdı.

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