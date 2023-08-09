FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. WhatsApp ve Facebook ağları üzerinden bunu da yapmışlar! 8.2 milyon kişinin 1.5 milyonu kayıt altında: Günübirlik evler için harekete geçildi

WhatsApp ve Facebook ağları üzerinden bunu da yapmışlar! 8.2 milyon kişinin 1.5 milyonu kayıt altında: Günübirlik evler için harekete geçildi

09.08.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmde otellerin yerine önemli oranda 'günübirlik' konutlarda konaklandığının ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi. Kayıtdışı şekilde ticaret yapan bu kişilere 'Basit Konaklama Belgesi' alma ve şirket kurma zorunluluğunun getirilmesi gündemde. 8 milyon 200 bin kişinin ülkeye geldiği belirtilirken sadece 1.5 milyonunun görülebildiğini ifade eden sektöt temsilcileri, sosyal medya uygulamalarından kurulan ağlarla tur düzenlemeye varan kayıtsız turizm faaliyetleri yapıldığını dile getirdi.

WhatsApp ve Facebook ağları üzerinden bunu da yapmışlar! 8.2 milyon kişinin 1.5 milyonu kayıt altında: Günübirlik evler için harekete geçildi

Turizmde beklenen doluluklara ulaşılamaması sektörde gündem olurken bunun sebepleri tartışılıyor. Sektör temsilcilerinin şikayet ettikleri konuların başında kayıtdışı 'günübirlik' kiralamacılar var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konunun gündemlerinde olduğunu ve düzenlemeler için çalışıldığını belirtti. Bakan Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, Bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınabilecek. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi. akanlık olarak bu tip kiralamalara karşı olmadıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Dünyadaki gibi biz de bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilgili mevzuat çalışması yıl sonunda tamamlanacak" bilgisini paylaştı.

iStock-1227276520

8.2 MİLYON KİŞİNİN 1.5 MİLYONU KAYITLI

Kayıtdışı bu tip uygulamaların nasıl tespit edileceği ve nasıl düzenleneceği merak konusu olurken çok ilginç detaylar ortaya çıktı. Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’e konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "8 milyon 200 bin kişi geldi şu ana kadar, biz 1.5 milyonunu göremiyoruz. Nerede bu insanlar, dediğimiz yerlerde. Bazıları direkt uçuş olmadığından burayı aktarma için kullanmışlar ama bu ancak 1.5 milyonun yüzde 10'udur. Bu kayıtsız konaklama yerlerinde yüzde 15 ila yüzde 20 arasında resmi olmayan bir konaklama gerçekleştirmişler" dedi.

iStock-1403277131

"WHATSAPP, FACEBOOK AĞLARIYLA PAZARLAMA YAPIP TUR SATIYORLAR"

Perçin, bu tip konaklamalar için WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında ağlar kurulduğunu ve pazarlamanın bu şekilde yaptığını söylerken, "Bunu nasıl pazarlamışlar? Airbnb dışında Rusya ve Ukrayna dillerini konuşan kişilerin kendi aralarında kurdukları WhatsApp, Facebook ağları ve kendi yazılımlarıyla yurt dışına bu yerleri pazarlıyorlar. Biz bunu kontrol altına alamıyoruz. Villa kiralamayla başladı aslında bu 3 yıl önce. Bunun resmiyet kavuşması gerektiği, villa da olsa bunları sadece seyahat acentelerinin yapması gerektiği konusunda bastırmıştık. Emlakçı da yapıyor, acenta da yapıyor, etraftaki bir manav bile ev kiralıyor. Sorun olacağını 3-4 yıl önce söylemiştik. Türkiye'ye bu şekilde de olsa turist gelmesi kötü değil tabii ki ama bir organizasyonla gelse misafir, örneğin 300 dolar bırakacağı yerde, evde 100 dolar bırakıyor Türkiye'ye. Bu hedeflediğimiz girdiden sapmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

iStock-1342313060

"ŞİRKET OLARAK KİRALAYACAK, VERGİSİNİ VERECEK"

Perçin, "Bütün tesislerde, tiny house'larda, 1-2 odalı yerler için bile 'Basit Konaklama Belgesi' çıkmıştı. Aynı şekilde ticari amaçlı kullanım varsa bu şekilde belgelerle yapılabilir. Bakanlığımız da bunun üzerine bir çalışma yapıyor. 6 aydan kısa kiralamalar bir turizm faaliyetidir. İnsanlar geliyor buraya, 20-30 gün ailesiyle konaklıyor. Burada bir turizm hareketinden bahsediyoruz. Bunun pazarlamasını da sadece TÜRSAB üyesi acentalar yapabilir. Basit konaklama belgesiyle buraları resmiyet altına alacaklar. Mesela benim 3 dairem var, ben buraları kiralıyorum ve turist getiriyorum; aynı otellerde olduğu gibi emniyete 'Bende bu kişiler konaklıyor' diye hem bildirim yapacak hem resmiyete kavuşturacak, fatura kesecek. Bir dairenizi bu şekilde kiraya vereceğiniz zaman 'Basit Konaklama Belgesi' ile orayı resmiyet altına alacaksınız. Kim kiralıyorsa şahıs değil, şirket olarak kiralayacak, vergisini devlete verecek. Kim kalıyorsa emniyet bunu görecek. Devlet 1972'de demiş ki bu turizm pazarlama işini turizm acentaları yapabilir. Büyük siteler var, 100 dairenin 30'u yabancıların. Yabancı burada oturuyor mu, oturmuyor, yer kiralıyor. Sürekli yeni insanlar gelip gidiyor. Bunların denetlenmesi lazım" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
En düşük emekli maaşı yüzde 60 artışla 10 bin TL olabilir…En düşük emekli maaşı yüzde 60 artışla 10 bin TL olabilir…
Resmi Gazete'den borç yapılandırması kararı!Resmi Gazete'den borç yapılandırması kararı!
Anahtar Kelimeler:
Turizm

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.