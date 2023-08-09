WhatsApp ve Facebook ağları üzerinden bunu da yapmışlar! 8.2 milyon kişinin 1.5 milyonu kayıt altında: Günübirlik evler için harekete geçildi

Turizmde beklenen doluluklara ulaşılamaması sektörde gündem olurken bunun sebepleri tartışılıyor. Sektör temsilcilerinin şikayet ettikleri konuların başında kayıtdışı 'günübirlik' kiralamacılar var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konunun gündemlerinde olduğunu ve düzenlemeler için çalışıldığını belirtti. Bakan Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, Bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınabilecek. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi. akanlık olarak bu tip kiralamalara karşı olmadıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Dünyadaki gibi biz de bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilgili mevzuat çalışması yıl sonunda tamamlanacak" bilgisini paylaştı.

8.2 MİLYON KİŞİNİN 1.5 MİLYONU KAYITLI

Kayıtdışı bu tip uygulamaların nasıl tespit edileceği ve nasıl düzenleneceği merak konusu olurken çok ilginç detaylar ortaya çıktı. Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’e konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "8 milyon 200 bin kişi geldi şu ana kadar, biz 1.5 milyonunu göremiyoruz. Nerede bu insanlar, dediğimiz yerlerde. Bazıları direkt uçuş olmadığından burayı aktarma için kullanmışlar ama bu ancak 1.5 milyonun yüzde 10'udur. Bu kayıtsız konaklama yerlerinde yüzde 15 ila yüzde 20 arasında resmi olmayan bir konaklama gerçekleştirmişler" dedi.

"WHATSAPP, FACEBOOK AĞLARIYLA PAZARLAMA YAPIP TUR SATIYORLAR"

Perçin, bu tip konaklamalar için WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya mecralarında ağlar kurulduğunu ve pazarlamanın bu şekilde yaptığını söylerken, "Bunu nasıl pazarlamışlar? Airbnb dışında Rusya ve Ukrayna dillerini konuşan kişilerin kendi aralarında kurdukları WhatsApp, Facebook ağları ve kendi yazılımlarıyla yurt dışına bu yerleri pazarlıyorlar. Biz bunu kontrol altına alamıyoruz. Villa kiralamayla başladı aslında bu 3 yıl önce. Bunun resmiyet kavuşması gerektiği, villa da olsa bunları sadece seyahat acentelerinin yapması gerektiği konusunda bastırmıştık. Emlakçı da yapıyor, acenta da yapıyor, etraftaki bir manav bile ev kiralıyor. Sorun olacağını 3-4 yıl önce söylemiştik. Türkiye'ye bu şekilde de olsa turist gelmesi kötü değil tabii ki ama bir organizasyonla gelse misafir, örneğin 300 dolar bırakacağı yerde, evde 100 dolar bırakıyor Türkiye'ye. Bu hedeflediğimiz girdiden sapmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"ŞİRKET OLARAK KİRALAYACAK, VERGİSİNİ VERECEK"

Perçin, "Bütün tesislerde, tiny house'larda, 1-2 odalı yerler için bile 'Basit Konaklama Belgesi' çıkmıştı. Aynı şekilde ticari amaçlı kullanım varsa bu şekilde belgelerle yapılabilir. Bakanlığımız da bunun üzerine bir çalışma yapıyor. 6 aydan kısa kiralamalar bir turizm faaliyetidir. İnsanlar geliyor buraya, 20-30 gün ailesiyle konaklıyor. Burada bir turizm hareketinden bahsediyoruz. Bunun pazarlamasını da sadece TÜRSAB üyesi acentalar yapabilir. Basit konaklama belgesiyle buraları resmiyet altına alacaklar. Mesela benim 3 dairem var, ben buraları kiralıyorum ve turist getiriyorum; aynı otellerde olduğu gibi emniyete 'Bende bu kişiler konaklıyor' diye hem bildirim yapacak hem resmiyete kavuşturacak, fatura kesecek. Bir dairenizi bu şekilde kiraya vereceğiniz zaman 'Basit Konaklama Belgesi' ile orayı resmiyet altına alacaksınız. Kim kiralıyorsa şahıs değil, şirket olarak kiralayacak, vergisini devlete verecek. Kim kalıyorsa emniyet bunu görecek. Devlet 1972'de demiş ki bu turizm pazarlama işini turizm acentaları yapabilir. Büyük siteler var, 100 dairenin 30'u yabancıların. Yabancı burada oturuyor mu, oturmuyor, yer kiralıyor. Sürekli yeni insanlar gelip gidiyor. Bunların denetlenmesi lazım" diye konuştu.



