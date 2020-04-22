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Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, bu kararıyla ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu ve TL'deki olası değer kayıplarına hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftaya gerçekleşecek Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon öngörüsündeki olası aşağı yönlü revizyonların bu cesur faiz indirimlerini teorik olarak haklı göstereceğini söyledi.

Kalen, TCMB'nin faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini ve TL'deki olası değer kayıpları konusunda fedakarlıkta bulunmak istediğini ifade etti.

Kalen, "Merkez Bankası, gelecek haftaki Enflasyon Raporu toplantısında koronavirüs kaynaklı dezenflasyonist etkilerden dolayı enflasyon tahminini aşağı yönlü mü güncelleyecek ya da TL'deki değer kayıpları enflasyon projeksiyonlarını etkileyecek mi? Bunları gözlemlemek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

"Bankanın TL'deki olası düşüşlere hazır olduğunu gösteriyor"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de TCMB'nin politika faizindeki 100 baz puanlık indirimle ekonomiyi sigorta etmeyi açık bir şekilde tercih ettiğini söyledi.

Rendell, bu indirimin, bankanın TL'deki olası düşüşlere hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Ekonomiyi desteklemenin önceliği olduğunu gösterdi"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin, faiz indirimiyle koronavirüsten dolayı olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemenin önceliği olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Matys, faiz indirimiyle TL'nin daha az cazip hale gelebileceğini, döviz kurlarına müdahale gerekebileceğini söyledi.


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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomist,

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