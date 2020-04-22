Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, bu kararıyla ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu ve TL'deki olası değer kayıplarına hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftaya gerçekleşecek Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon öngörüsündeki olası aşağı yönlü revizyonların bu cesur faiz indirimlerini teorik olarak haklı göstereceğini söyledi.

Kalen, TCMB'nin faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini ve TL'deki olası değer kayıpları konusunda fedakarlıkta bulunmak istediğini ifade etti.

Kalen, "Merkez Bankası, gelecek haftaki Enflasyon Raporu toplantısında koronavirüs kaynaklı dezenflasyonist etkilerden dolayı enflasyon tahminini aşağı yönlü mü güncelleyecek ya da TL'deki değer kayıpları enflasyon projeksiyonlarını etkileyecek mi? Bunları gözlemlemek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.