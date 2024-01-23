FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yabancı uzmanların Merkez Bankası beklentileri: "Ocak ayında faiz döngüsü sonlandırılabilir

Yabancı uzmanların Merkez Bankası beklentileri: "Ocak ayında faiz döngüsü sonlandırılabilir

23.01.2024 13:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu. Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu. Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti.

Yabancı uzmanların Merkez Bankası beklentileri: "Ocak ayında faiz döngüsü sonlandırılabilir

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunurken, faiz indirimlerine ne zaman gidileceği konusunda farklı görüşlere sahip. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.n Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulunun (PPK) parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı.

Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, "TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir." dedi.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bankanın bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceğini kaydeden Drimal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41 seviyesine inebileceğini aktardı.

"OCAK AYINDA FAİZ ARTIRIM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILABİLİR"

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.

Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti.

Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ifade eden Stadtmiller, bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye maaş farkı ödemesi için son dakika gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimiEmekliye maaş farkı ödemesi için son dakika gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi
Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendiBahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Anahtar Kelimeler:
faiz indirim Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine Özgür Demirtaş'tan anında yanıt

Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine Özgür Demirtaş'tan anında yanıt

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te

Emekliye ek zam düzenlemesi bugün Meclis’te

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.