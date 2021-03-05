Yabancı yatırımcı Türkiye'de en çok 'paraya yatırım yapmak' istedi

Geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından 34 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü - Bunlar arasında ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar yer aldı. Bunu 4 işlemle Birleşik Arap Emirlikleri ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar izledi.

EN FAZLA İŞLEM DEĞERİ YABANCI YATIRIMCIDAN

Rekabet Kurumunun incelediği birleşme ve devralma işlemleri arasında, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek değer 7 milyar 340 milyon lirayla "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşirken, bu değer 2020 yılında bildirilen Türkiye işlemlerinin toplam değerinin dörtte birini oluşturdu.

Rekabet Kurumunun "2020 Yılına İlişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Kurum, 2019 yılında 208 birleşme ve devralma işlemini incelerken bu sayı 2020'de 220 olarak gerçekleşti.

Söz konusu birleşme ve devralmaların 30'unda tarafların tümü Türkiye kökenli, 139'unda ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşurken, 38'inde ise işlem taraflarından en az birer tanesinin Türkiye ve yabancı kökenli şirketler olduğu belirlendi. Kapsam dışı veya diğer kategorisinde yer alan toplam 13 işlem bu gruplamaya dahil edilmedi.