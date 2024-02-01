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Yabancı yatırımcıların hisse alımı sürdü: 62,5 milyon dolar...

01.02.2024 16:14 | Son Güncelleme:
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 62,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 880,8 milyon dolardan 2 milyar 754,6 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 26 Ocak haftasında 89,3 milyon dolardan 92,7 milyon dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcıların hisse alımı sürdü: 62,5 milyon dolar...

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ocak haftasında net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 19 Ocak itibarıyla 31 milyar 83,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ocak'ta 32 milyar 238,2 milyon dolara çıktı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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