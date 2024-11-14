Yağışın etkisiyle o sebzelere rekolte düştü... Fiyatları uçtu! Çiftçi "Bunlar altın gibi" diyerek anlattı

Samsun'un Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi.

ÇİFTÇİ ÜRÜNÜNDEN MEMNUN DEĞİL

Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü. Hasadına başlanan karnabaharın kilosu 50, brokolinin ise 100 liradan alıcı buluyor.

"BUNLAR ALTIN GİBİ"

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, “Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum. Şu anda karnabaharın kilosu 40 lira ile 50 lira arasında, brokolinin kilosu ise 100 lira. Rekoltenin düşmesinden dolayı ürün karaborsa. Şu anda talep zamanı ama ürün yok. Aşırı yağışlar ovayı vurdu. Su vurmayan yerlerde de rekolte eskisi gibi değil. Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz" dedi.

GEÇEN SENEYE KIYASLA...

AA'nın haberine göre geçen sene Bafra Sebzeleri Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Temmuz ayında erkenci hasat yaptıklarını, kasım ayı içinde de ikinci hasada başlandığını belirterek, "Bafra Ovası'nda 15 bin hektar alandan 65 bin ile 70 bin ton arasında rekolte bekliyoruz." demişti. Aşçı, karnabaharın tarlada kilogramının 2,5 liradan satıldığını kaydetti.

Ada Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ferdi Yılmaz da 50 dönümde karnabahar yetiştirdiğini belirterek, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı karnabaharlarımız erken açtı, erken açtıkları için fiyatlar biraz düşük. Ocak ile şubat ayında fiyatların yükseleceğini umuyoruz." diye konuşmuştu.

(İHA)