FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanına dair esaslar belirlendi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esasları tespit edildi.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanına dair esaslar belirlendi

Ticaret Bakanlığının "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünlere ilişkin 17 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğünce 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 40 randıman ile bunun karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılacak.

Kontenjan miktarı, tamamının yağlık ayçiçeği tohumu olarak dağıtılması durumunda 1 milyon tonu, ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılması durumunda ise 400 bin tonu geçemeyecek.

Konuya ilişkin başvurular, 1-15 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Tarife kontenjanı, Bakanlıkça belirlenen dağıtım kriterleri çerçevesinde yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı cinsinden dağıtılacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının Karar'da belirtilen tarife kontenjanı miktarından düşük olması durumunda dağıtımı yapılan miktar, tüm başvurularda talep edilen toplam miktardan fazla olamayacak. Dağıtımı yapılmayan tarife kontenjanından artan miktar ise yayımlanacak yeni bir tebliğle tahsis edilebilecek.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği tohumu yağının her ikisi için de tarife kontenjanı talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda her iki eşya için ayrı ayrı olmak üzere ithal lisansı düzenlenebilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Ticaret Bakanlığı, "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması" tebliğini Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.
  • Tarife kontenjanı, 1 Temmuz-30 Kasım tarihleri arasında yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan ve ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayicilere dağıtılacak.
  • Kontenjan miktarı, tamamı yağlık ayçiçeği tohumu olarak dağıtıldığında 1 milyon ton, ham ayçiçeği yağı olarak dağıtıldığında ise 400 bin ton ile sınırlı olacak.
  • Başvurular, 1-15 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.
  • İthalatta yalnızca ithal lisansında kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyorÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyor
Vatandaş en çok şikayeti o sektör için yaptı!Vatandaş en çok şikayeti o sektör için yaptı!

Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı İthalat ayçiçeği tarife
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı!

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı!

Gram altın rekor seviyelerde! Uzman isim tarih verdi 'Aşağı yönlü bir hareket bekliyorum'

Gram altın rekor seviyelerde! Uzman isim tarih verdi 'Aşağı yönlü bir hareket bekliyorum'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.