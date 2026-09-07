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Yalova’dan 8 ayda 846,5 milyon dolar ihracat

Yalova’da yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,2 artarak 846 milyon 523 bin dolara yükseldi.

Yalova’dan 8 ayda 846,5 milyon dolar ihracat

Yalova’daki firmalar 2025’in ilk 8 ayında 372 milyon 562 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Kentin ihracatı bu yılın aynı döneminde 846 milyon 523 bin dolara ulaştı.

Yalova’dan ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 494 bin dolar, haziranda 90 milyon 140 bin dolar, temmuzda 15 milyon 422 bin dolar ve ağustosta 15 milyon 305 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ

Yalova’da 2026 yılının ilk 8 ayında ihracatın başını önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Sektör, 8 aylık dönemde 743 milyon 31 bin dolarlık ihracata imza attı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünü 45 milyon 431 bin dolarlık ihracatla çelik sektörü takip etti. Kentten en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü sektör ise 18 milyon 87 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Yalova’da 8 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle: Madencilik ürünleri 11 milyon 86 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 9 milyon 316 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 76 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 3 milyon 360 bin dolar, iklimlendirme sanayii 2 milyon 943 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 66 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 386 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 476 bin dolar.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova İhracat
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