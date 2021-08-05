Yangın ve selden etkilenenlere 100 bin liradan 250 bin liraya kadar kredi! İşte KOSGEP'in yeni destek limitleri

KOSGEB'ten işletmelere verilen, 12 ay geri ödemesiz acil durum kredisinin limitleri artırıldı. Yapılan açıklamada yeni limitin 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Henüz devreye alınmayan desteğin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

KOSGEP AFET BÖLGESİ ACİL DESTEĞİ

KOSGEP'in acil durumda işletmelere verdiği destek limitinin artırılmasında son günlerde yaşanan sel ve yangın felaketleri etkili oldu. Desteğin devreye girmesi için öncelikle hasar tespit çalışmaları yapılacak, ardından süreç başlayacak.

Destek kredisi verilmeden önce 2020 hasılatı incelenecek.

KOSGEB afet bölgesi acil desteği detayları:

Limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar verilecek.

2020 yılında 250 bin üzeri ve 500 bin TL arasında bir hasılat varsa kredi en yüksek rakamdan 250 bin TL'den verilmiş olacak.

2020 yılında 100 bin TL ile 250 bin TL arası hasılat varsa zarar gören işletmede hasılat kadar kredi verilecek.

2020 yılında 100 bin TL altı bir hasılat varsa 100 bin TL kredi verilecek.

Banka tarafından verilecek olan kredinin faizini KOSGEB karşılayacak.

Ödemeler ise 12 ay geri ödemesiz, daha sonra da sonra 24 ay 3'er aylık taksitler şeklinde yapılacak. KOSGEB ve bankalar bir araya girip bir protokol düzenleyecek. Bu aşamadan sonra devreye girecek. KOSGEB, yangın ya da selden sonra hasar tespit işlemi yapıpı bankaya, 'Bu kişi yararlanacak' şeklinde bilgi verecek. Banka onay verdikten sonra faizler silinecek.

KREDİ HASAR GÖREN İŞLETMELERE VERİLECEK

Bu kredi hem selden hem de yangından hasar gören işletmeler için verilecek.

Sele bakıldığında ise yerleri Artvin, Rize ve Düzce olarak belirlendi. Yangın noktasındaysa yangının etkilediği illere göre belirleme yapılacak.



