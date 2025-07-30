Yangında depoda sakladıkları 90 bin TL kül oldu: Merkez Bankası'na başvurdular

Yangın, 25 Temmuz Cuma günü Serik'te otluk bir alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, eski bir okul binası ile Sarıdemir ailesinin evinin yanındaki ahır ve depoya sıçradı. Alevlerin sardığı ahşap depo tamamen yanarken, içeride bulunan 90 bin lira ile hayvan yemleri küle döndü.

Depoda saklanan para, çiftin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri kazançtı. Bu parayla yeniden yem alınması ve evde yatalak olan 76 yaşındaki Semiye Şenay'ın tedavi masraflarının karşılanması planlanıyordu.

"EV Mİ KURTULSUN, PARA MI? ÖNCE ANNEM DEDİM"

Yangın sırasında evde annesiyle birlikte bulunan Nuriye Sarıdemir , o anları şu sözlerle anlattı: "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun, para mı? Önce annem dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı." dedi.

MERKEZ BANKASI'NA BAŞVURDULAR

Yangında tamamen yanan 90 bin lira için Sarıdemir çifti, Merkez Bankası'na başvurarak paranın değiştirilmesini talep etti. Başvurunun yetkililer tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Destek bekliyorlar Birikimlerini ve hayvan yemlerini kaybeden Sarıdemir ailesi, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için hem maddi hem manevi destek beklediklerini ifade etti.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır