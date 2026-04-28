'Yanlış anlıyorlar' çıkışı! Mert Başaran: 'Para yok, ne yapabilirim' diyorlar

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, katıldığı yayında kendisinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek "Ben harcamayın falan demiyorum. Para varsa yiyin. Para şöyle bir şey; yoksa, biriktireceksin, belli bir seviyeye geldikten sonra yemeye başlayacaksın" şeklinde konuştu.

Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, kendisine yöneltilen "Abi sen parayı yeme diyorsun" sözlerine yanıt verdi. Birikim ve harcama üzerine değerlendirmelerini aktaran Başaran "Beni çok yanlış anlıyorlar" dedi. İşte detaylar...

"ORADA BENİ ÇOK YANLIŞ ANLIYORLAR"

Ensonhaber YouTube kanalında Tasarruf Uzmanı Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

"Ben harcamayın falan demiyorum. Orada beni çok yanlış anlıyorlar. Ben arabayı değiştirmeyin, güzel yemekler, güzel neyse işte yapmayın demiyorum. Sorun şu...

"BANA ŞÖYLE BİR ŞEY DİYEN GÖRMEDİM BUGÜNE KADAR..."

Bana insanlar şunu sormuyor. Bana şöyle bir şey diyen görmedim bugüne kadar; 'Abi benim aylık 500 bin TL kira gelirim var. Ya da aylık 300 bin TL kira gelirim var. Ya da bir 200 bin TL temettü gelirim var. Bu para bana geliyor. Ben dünyada nereye tatil yapayım? Nerede gideyim güzel yemek yiyeyim? Nerede güzel bilmem ne yapayım' diyen yok.

"MECBUREN KAHVEDEN BİR HESAP YAPIYORUM, KAHVEYLE BİLE BİR ŞEYLER OLABİLİYORU GÖRSÜN DİYE"

Bana genelde insanlar şunu diyor: 'Abi bende para yok. Ay sonunu getiremiyorum. Babada da para yok. Ben bir şeylere sahibi olmak istiyorum. Ne yapabilirim' diyor. O yüzden ben mecburen hani kahveden falan bir hesap yapıyorum ki en azından insanlar şeyi görsün ya hani kahveyle bile bir şeyler olabiliyoru görsün diye anlatmaya çalışıyorum.

"ÇOK PARA SAÇMA"

Yoksa para varsa yiyin. O konuda yani gerçekten beni yanlış tanıdı insanlar. Yani ben o kadar paranın da saçma olduğunu düşünüyorum. Yani beni anlamıyor insanlar. Ben çok para saçma kardeşim, 'paranız varsa yiyin' diyorum. Ama o kısmı alıyorlar. 'Çok para da mutluluk getirmiyor' diyorum. Onu da kesiyorlar. Orayı kesiyorlar. Onu demiyormuşum gibi... 'Abi sen parayı yeme diyorsun', Yok vallahi. Para şöyle bir şey; yoksa biriktireceksin, biriktireceksin, biriktireceksin, belli bir seviyeye geldikten sonra yemeye başlayacaksın"

