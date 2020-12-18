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Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bireysel emeklilik sistemi (BES) 2017’de çıkarılan yasayla yaygınlık kazandı. Bu yasaya göre özel sektörde çalışanlar otomatik olarak sisteme dahil ediliyor. Bu yaygınlık beraberinde iptal isteklerinin artmasını da beraberinde getirdi. Yapı Kredi BES iptal işlemlerini bu yazıda konu edindik.

Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Düzenli bir geliriniz varsa üyesi olduğunuz sosyal güvenlik kurumunun yanı sıra BES üzerinden ek bir emeklilik geliri etme şansına da sahipsiniz. Bu, isteğe bağlı ya da otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da sistemden çıkma, cayma, iptal etme hakkınız var. Sisteme otomatik girilmesinden 2 ay sonrasında cayma söz konusu olursa BES kesintinizin tamamı iade edilir. Sürenin aşılması durumunda üyeliğin zamanına göre kesinti olacaktır. BES üyeliğiniz Yapı Kredi Bankası üzerinden ise iptal işlemleriniz hem buradan hem de Allianz Sigorta ile yapılabilir. Yapı Kredi BES iptal işlemlerini yakından inceleyelim.

Yapı Kredi Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi, BES işlemlerini Allianz Sigorta adlı kendine bağlı şirket üzerinden gerçekleştiriyor. Bu iki kurumdan herhangi birine başvurmanız halinde iptal ya da cayma işlemini yapabilirsiniz. İlk iki ay içinde kullanabileceğiniz cayma hakkı için beklemeniz gerekiyor. Bu, sisteme dahil olduktan, ilk kesintinin yapıldığı zamana kadar geçen süredir. Size bir şekilde iletilecek bu bilginin ertesi günü Yapı Kredi BES cayma işlemlerini başlatabilirsiniz. BES üyeliğinizin ileri döneminde de sistemden ayrılmak isteyebilirsiniz. Ancak bu durumda üyeliğinizin süresine göre kesinti olacaktır. Her iki durumun iptal işlemleri aynıdır. İptal için aşağıda derlediğimiz yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Yapı kredi BES iletişim bilgileri de başlıkların altına yerleştirilmiştir.

Yapı Kredi Şube ile BES İptali

Yapı Kredi bireysel emeklilik iptali için yapılacak işlemlerden ilki, bir banka şubesine gitmek. Yapı Kredi şubesinde görevli müşteri temsilcisine iptal isteğinizi dile getirebilirsiniz. Yanınızda nüfus cüzdanınızın bulunmasında fayda var. Bireysel emeklilik iptal formu doldurup teslim ettiğinizde iptal süreciniz başlamış olur. İptal formunun tesliminden 10 gün sonra paranızın iade edilmesi gerekir.

Yapı Kredi SMS ile BES İptali

Yaygın olarak sorulan Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır sorusunun bir cevabı da SMS yöntemidir. Bunun için 2202'ye kısa mesaj yollamanız işlemleri başlatacaktır. Telefon numaranızın güncel olması da gerekir. Yani bu işlemi Yapı Kredi Bankası sistemine kayıtlı numara ile yapabilmeniz söz konusudur. Telefon numaranız kayıtlı ve güncel değilse şubeden veya çağrı merkezinden numaranızı güncelleyebilirsiniz. Göndereceğiniz kısa mesaj T.C kimlik numaranız ve doğum tarihinizi içeren bilgilerden oluşmalıdır.

Yapı kredi bireysel emeklilik iptal telefon numarası, yoğunluktan dolayı ulaşılamıyorsa veya uzun bekleme süresi söz konusuysa SMS göndermek BES iptali için kullanabileceğiniz bir yöntemdir.

Yapı Kredi Telefon ile BES İptali

Yukarıda da belirttiğimiz gibi BES ile ilgili işlemler için Allianz Sigorta'ya da başvurabilirsiniz. BES iptal ya da cayma işlemi, çağrı merkezi ya da Yapı Kredi müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da yapılabilir. Ulaşacağınız müşteri temsilcisine doğru bilgiler vermelisiniz.

Yapı Kredi BES iptali telefon numarası kolayca ulaşabileceğiniz bir numaradır. Yapı Kredi ile tüm işlemler için 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını aramalısınız. Sesli yanıt sistemi yönlendirmelerine uyarak bir müşteri temsilcisine ulaşabilirsiniz. Bu aşamada kişisel bilgilerinizi vermeniz istenecektir. Neden bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğiniz de sorulacaktır. Bu sürecin ardından iptal talebi oluşturulur. İptalden sonra yeniden Yapı Kredi BES üyeliği oluşturmanız mümkün değildir.

Aynı işlemleri Allianz Sigorta ile de gerçekleştirmeniz mümkün. 0850 399 9999 Allianz Çağrı Merkezini arayıp ulaşacağınız müşteri temsilcisi ile ayrılma ya da cayma işlemlerini başlatabilirsiniz.

Yapı Kredi İnternet/Mobil ile BES İptali

Bu seçeneği kullanmak için Yapı Kredi Bankası veya Allianz Sigorta internet şubelerini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde mobil uygulamaları da edinip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi resmi internet sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

İptal işlemi için Allianz Emeklilik resmi internet sitesini kullanmak için TIKLAYINIZ!

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