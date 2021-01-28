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Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yerini aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 10:25 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünya çapında yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi. Endekse ilk kez dahil olan Yapı Kredi, Türkiye'den endekse girebilen 5 şirket arasında yerini aldı.

Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yerini aldı

Cinsiyet eşitliği konusunda tarihsel olarak uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan ve kadın çalışan oranında sektöre öncülük eden Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi. Endekse ilk kez dâhil olan Yapı Kredi, Türkiye'den endekse girebilen 5 şirket arasında yerini aldı.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor.

Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dâhil olabiliyor. Yapı Kredi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmaları kapsamında endekste hem küresel hem de sektörel ortalamanın üstünde performans gösterdi.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE SORUMLULUK HEPİMİZDE"

Ülkemizin her anlamda çok daha hızlı ve sağlıklı gelişmesinin yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak, kadın çalışan oranında sektörde öncülüğümüzü çok uzun yıllardır sürdürüyoruz.

‘Eşitliğin önündeki en büyük engel, uygulamalarda eşitliği destekleyecek yaklaşım ve süreçlerin olmamasıdır’ bakış açısı ile hareket ediyoruz.

Bankamızdaki kadın çalışan oranının yüksek olmasında bu yaklaşımın büyük etkisi var. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımları, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olarak görüyoruz” dedi.

HER ALANIN ODAK NOKTASI: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, şu şekilde devam etti: "Yapı Kredi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumda ve iş dünyasında sağlanması ile birlikte kalkınmanın da daha hızlı gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Bu kapsamda, 2016 yılında UN Global Compact ve BM Kadın Birimi ortaklığında oluşturulan kadınların ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen özel sektörün en önemli küresel platformu Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attık.

Ana hissedarımız Koç Holding’in küresel Etki Liderleri arasında yer aldığı HeForShe hareketini destekliyoruz. Ayrıca, UN Women’ın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği ‘16 Günlük Aktivizm’ kampanyalarının da katılımcıları arasında bulunuyoruz.

2019 yılında ise Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı hayata geçirerek çalışanlarımıza ve yakınlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sunacak mekanizmaları hayata geçirdik.

Ayrıca, pandemi döneminde de çalışmalarımızı sürdürerek Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) liderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği ile hayata geçen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını, dijital olarak gerçekleşen bağımsız denetimden geçerek alan ilk şirket olduk. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde ülkemizi temsil eden 5 şirketten biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

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