Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yerini aldı

Cinsiyet eşitliği konusunda tarihsel olarak uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan ve kadın çalışan oranında sektöre öncülük eden Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi. Endekse ilk kez dâhil olan Yapı Kredi, Türkiye'den endekse girebilen 5 şirket arasında yerini aldı.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor.

Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dâhil olabiliyor. Yapı Kredi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmaları kapsamında endekste hem küresel hem de sektörel ortalamanın üstünde performans gösterdi.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE SORUMLULUK HEPİMİZDE"

Ülkemizin her anlamda çok daha hızlı ve sağlıklı gelişmesinin yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak, kadın çalışan oranında sektörde öncülüğümüzü çok uzun yıllardır sürdürüyoruz.