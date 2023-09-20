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Yapı Kredi'den 15.000 TL Taksitli Nakit Avans! Worldcardlı ol, faiz ve masraf ödemeden fırsattan yararlan

19.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi'den acil nakit ihtiyacı olanlar için 15.000 TL Taksitli Nakit Avans Fırsatı... Siz de hemen Worldcardlı olarak, faiz ve masraf ödemeden fırsattan yararlanın!

Yapı Kredi'den 15.000 TL Taksitli Nakit Avans! Worldcardlı ol, faiz ve masraf ödemeden fırsattan yararlan

Yapı Kredi, yeni müşterilerine özel nakit avans fırsatı sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için hazırlanan yeni kampanya ile 15.000 TL taksitli nakit avans veriliyor.

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Yüzde 0 faizli nakit avans fırsatından yararlanmak içinse Worldcardlı olmak gerekiyor.

Worldcardlı olarak faiz ve masraf ödemeden 15.000 TL'lik nakit avans fırsatından yararlanabilmek için tek şart ise 'İlk kez Yapı Kredi müşterisi' olmak.

Yeni Müşteriye Özel %0 Faizli 15.000 TL Taksitli Nakit Avans Fırsatı'ndan yararlanmak ve limitinizi öğrenmek için siz de hemen ilgili formu doldurun.

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