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Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.05.2024 18:46
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Yapı Kredi Bankası'nın satışı ekonomi piyasasında gündem olmuştu. Koç Holding son yaptığı açıklamada "Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'

Koç Holding'ten yapılan açıklamada Yapı Kredi’nin First Abu Dhabi Bank’a satışına yönelik görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.

"SONUCA ULAŞILAMADI"

KAP’a yapılan açıklamada “Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Koç Holding
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