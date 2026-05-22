Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,6 arttı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 1. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37 ve yüz ölçüm yüzde 26,1 arttı. Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idarelerce verildi.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüme 30,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı, 2025 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 4,8, daire sayısı yüzde 10,1 ve yüz ölçüm yüzde 3,5 yükseldi.

Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 82,6'sı belediyeler, yüzde 17,4'ü ise diğer yetkili idarelerce verildi.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümüne 22,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

TAKVİM ETKİNLİKLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI RUHSATI VERİLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 20,2, daire sayısı yüzde 37,1 ve yüz ölçüm yüzde 26,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise bir önceki çeyreğe göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 azalırken, daire sayısı yüzde 2,3 ve yüz ölçüm yüzde 2,7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 6,2, daire sayısı yüzde 12 ve yüz ölçüm yüzde 4,5 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise bir önceki çeyreğe kıyasla yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,4 ve yüz ölçüm yüzde 5,6 azalırken daire sayısı aynı kaldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

