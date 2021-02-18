Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşını öptü, işinden oldu

Bir mağazada satış temsilcisi olarak çalışan delikanlının, iddiaya göre duygusal ilişki yaşadığı mesai arkadaşı genç kızı iş yerindeyken öpmeye kalkışması güvenlik kameralarına takıldı. Kısa sürede çalışanlar arasında dedikoduya sebep olan aşk kaçamağı müdürün kulağına gitti. Mağaza müdürünün raporu doğrultusunda delikanlı, işveren tarafından ahlaka mugayir davranışları gerekçe gösterilerek tazminat ödenmeden kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç, tam 12 sene çalıştığı işinden hiçbir haklı neden ve gerekçe göstermeksizin kovulduğunu belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise davacının çalıştığı mağazada birlikte çalıştığı kadın ile aralarında gönül ilişkisi ve ahlaka mugayir davranışları olduğunu öne sürdü. Olayın işyerinde dedikodulara sebebiyet verdiğini anlatan davalı, yapılan inceleme ve kamera incelemelerinde davacı ile kadın arkadaşının olumsuz davranışlarının saptandığını, bunun üzerine çalışanlardan savunma istendiğini dile getirdi. Davacının, sevdiği bayanı öpmeye kalkışmasının kamera görüntülerine de yansıdığına dikkat çeken davalı patron, davacının iş akdinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz erince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.