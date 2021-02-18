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Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşını öptü, işinden oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 11:11 | Son Güncelleme

Gönül ilişkisi yaşadığı mesai arkadaşını iş yerinde öpmeye kalkışan işçi tazminat ödenmeden kovuldu. Bakırköy İş Mahkemesi’nin ‘tazminat almalı’ kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek Mahkeme’nin kararı, iş yerinde mesai arkadaşıyla gönül ilişkisi yaşayıp ahlaka mugayir davranış sergileyenler için emsal teşkil edecek.

Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşını öptü, işinden oldu

Bir mağazada satış temsilcisi olarak çalışan delikanlının, iddiaya göre duygusal ilişki yaşadığı mesai arkadaşı genç kızı iş yerindeyken öpmeye kalkışması güvenlik kameralarına takıldı. Kısa sürede çalışanlar arasında dedikoduya sebep olan aşk kaçamağı müdürün kulağına gitti. Mağaza müdürünün raporu doğrultusunda delikanlı, işveren tarafından ahlaka mugayir davranışları gerekçe gösterilerek tazminat ödenmeden kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç, tam 12 sene çalıştığı işinden hiçbir haklı neden ve gerekçe göstermeksizin kovulduğunu belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise davacının çalıştığı mağazada birlikte çalıştığı kadın ile aralarında gönül ilişkisi ve ahlaka mugayir davranışları olduğunu öne sürdü. Olayın işyerinde dedikodulara sebebiyet verdiğini anlatan davalı, yapılan inceleme ve kamera incelemelerinde davacı ile kadın arkadaşının olumsuz davranışlarının saptandığını, bunun üzerine çalışanlardan savunma istendiğini dile getirdi. Davacının, sevdiği bayanı öpmeye kalkışmasının kamera görüntülerine de yansıdığına dikkat çeken davalı patron, davacının iş akdinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz erince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

MAĞAZA İÇİ ÖZEL HAYATI KAPSAMAZ

Davacının işyerindeki bir bayanla gönül ilişkisi yaşadığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, davacı satış temsilcisinin kadın çalışanı iş yerinde öpmeye çalıştığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararda şöyle denildi: “Davacının, mesai arkadaşını öpmeye çalıştığına dair girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiştir. Olaya güvenlik kameralarının kaydı nedeni ile vakıf olan davalı işverenin davacı işçiyi bu fiili nedeniyle işten çıkarttığı anlaşılmaktadır. Özel hayat ve özel hayatın gizliliği kuralı iş yerinde ve başka bir çalışana karşı alenen yapılan fiili kapsamaz. Feshe konu edilen davranış kadın işçi tarafından da savunma tutanağında kabul edilmişken, davacı işçinin iş yeri ortamında başka bir çalışan ile yukarıda açıklanan şekilde bir olay yaşaması iş yeri kurallarına ve genel ahlak kurallara aykırı olduğundan davalı işveren feshi haklıdır. Açıklanan nedenle Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup kararın bozulmasını gerektirmiştir”

Öte yandan emsal nitelikteki kararla birlikte, işyerinde benzer davranış sergileyenlerin tazminatsız şekilde kovulmasının önü açılmış oldu.

İHA

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