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Yargıtay'dan kritik tebligat kararı! Yanlış adres bildiren yandı

20.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde tartışma konusu olan tebligat yöntemi için önemli bir karar verdi. Karara göre, mahkeme ve icra gibi konularda alacaklı veya muhataplar adres bildirecek, eğer bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine bildirim yapılması yeterli sayılacak.

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı! Yanlış adres bildiren yandı

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, Yargıtay Hukuk Daireleri’nin tebligat yöntemi konusunda farklı kararları bulunduğu gerekçesiyle yapılan bir başvuru üzerine konunun ele alındığı belirtildi.

Uygulamada, önce tarafların bildirdiği adreslere, bu adreste muhatabına ulaşılamazsa, sisteme kayıtlı adresine ikinci bildirim, bu adreste de ulaşılamazsa mavi zarfla Mernis adresine bildirim yapılıyor. Tartışma konusu yapılan bu uygulama, bildirim süresini uzattığı, gibi kişilerin yanlış adres bildirmesi nedeniyle alacak veya davalarda da sorun yaratıyordu.

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MERNİS ADRESİ YETERLİ SAYILACAK

Haber Golobal'de yer alan habere göre yargıtay, dairelerin farklı uygulamalarını gidermek için konuyu ayrıntılı olarak ele aldı. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşların da artık güncel adres kayıtları olduğuna dikkat çekerek, Mernis gibi sistemler sayesinde geçmişte olduğu gibi, kişilere ulaşmada sorun yaşanmadığına dikkat çekti. Kurul, bir dizi yasal düzenleme sonrasında artık 3 aşamalı bir tebligat yönteminin gereksiz olduğu sonucuna vararak, 2 aşamalı, yani önce kişinin bildirdiği adrese, bu adres doğru çıkmazsa, Mernis adresine mavi zarfla tebligatın yeterli olduğunu karara bağladı. Kurulun bazı üyeleri karara karşı çıktı.

Kararda, özetle “Muhatabın bilinen son adresine tebligatın iade edilmesi, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Mernis adresi şerhi verilerek tebligat yapılması yeterlidir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Yargıtay
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dürüstler cezalandırılır, hırsıza,soysuza ,katile,tecavüzcüye bir şey olmuyor bu ülkede ama gün gelecek Adaletde gelecek inşallah.
ne kadar kesin ve net ceza şekilleri varsa hep alacaklı üzerindeki adlı meseleler. mesela hırsızın tecavüzcünün gaspçının kesin bir ceza şekli yok.

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