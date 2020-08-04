Yargıtay fazla mesai kararı! Fazla mesai nasıl hesaplanır? İşte resmi tatillerde fazla mesai!

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 22. Hukuk Dairesinden çıkan fazla mesai kararı sonrası fazla mesai hesaplama işlemleri ve fazla mesai ücreti hak edilen günler de araştırılmaya başlandı. Yüksek Mahkemenin; fazla mesai yaptığı iddiasını ispatlamanın işçinin yükümlülüğünde olduğuna dikkat çektiği kararla alakalı olarak işçi imzasının olduğu bordronun sahte olduğu ispatlanana kadar kesin delil olduğuna işaret edildi. Bu haberin ardından fazla mesai hesaplama konularında araştırma yapılmaya başladı. Geçtiğimiz Kurban Bayramında resmi tatil hakkını kullanmak yerine çalışan işçiler de fazla mesai ücreti hesaplama konusunda araştırmaya yapıyor. İşte detaylar...

Fazla mesai nasıl hesaplanır?

Merak edilen fazla mesai hesaplama 2020 yılı için işçinin saatlik ücreti bilinerek yapılıyor. Haftalık 45 saatin aşıldığı çalışmalarda çalışılan her fazla saat için ücretin %50 zamlı olarak ödenmesi gerekiyor. Bunun için de net maaş hesaplama işlemi yapılıyor. Belirlenen net maaş tutarı 30 güne bölünüyor ve günlük net ücret belirleniyor. Ardından fazla mesai ücreti ya da resmi tatillerdeki fazla mesai ücretleri oranları bu tutar ile çarpılarak bulunabiliyor. İşçilerin saatlik ücretlerini hesaplama için de net ücret 1 aylık çalışmanın saatlik değerinin ifade eden 225 saate bölünebiliyor.