Yargıtay fazla mesai kararı! Fazla mesai nasıl hesaplanır? İşte resmi tatillerde fazla mesai!

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 22. Hukuk Dairesinden çıkan fazla mesai kararı sonrası fazla mesai hesaplama işlemleri ve fazla mesai ücreti hak edilen günler de araştırılmaya başlandı. Yüksek Mahkemenin; fazla mesai yaptığı iddiasını ispatlamanın işçinin yükümlülüğünde olduğuna dikkat çektiği kararla alakalı olarak işçi imzasının olduğu bordronun sahte olduğu ispatlanana kadar kesin delil olduğuna işaret edildi. Bu haberin ardından fazla mesai hesaplama konularında araştırma yapılmaya başladı. Geçtiğimiz Kurban Bayramında resmi tatil hakkını kullanmak yerine çalışan işçiler de fazla mesai ücreti hesaplama konusunda araştırmaya yapıyor. İşte detaylar...
Merak edilen fazla mesai hesaplama 2020 yılı için işçinin saatlik ücreti bilinerek yapılıyor. Haftalık 45 saatin aşıldığı çalışmalarda çalışılan her fazla saat için ücretin %50 zamlı olarak ödenmesi gerekiyor. Bunun için de net maaş hesaplama işlemi yapılıyor. Belirlenen net maaş tutarı 30 güne bölünüyor ve günlük net ücret belirleniyor. Ardından fazla mesai ücreti ya da resmi tatillerdeki fazla mesai ücretleri oranları bu tutar ile çarpılarak bulunabiliyor. İşçilerin saatlik ücretlerini hesaplama için de net ücret 1 aylık çalışmanın saatlik değerinin ifade eden 225 saate bölünebiliyor.
Vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi olan resmi tatil ve fazla mesai konusu da araştırılıyor. Resmi tatillerde fazla mesai ücreti alma hakkı bulunuyor. Fazla mesai ücreti alınabilecek resmi tatiller arasında arefe günü ile beraber 4,5 gün Kurban Bayramı, arefe günü ile beraber 3,5 gün Ramazan Bayramı, 28 Ekim öğleden sonrayla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Ocak yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı bulunuyor.
Resmi tatil fazla mesai ücreti de değişkenlik gösterebiliyor. Buna göre hafta tatili olarak Pazar gününü kullanan bir çalışan Ramazan Bayramının pazar gününe denk gelen birinci gününde eğer çalışırsa o gün için 2,5 günlük ücrete, ikinci ya da üçüncü günlerinde çalışırsa da ikişer günlük ücrete hak kazanıyor. İşçiler bayram süresince hiç çalışmadıkları durumda ise aylık ücretlerini tam olarak alabiliyor. Buna karşılık ulusal bayramların herhangi birinde çalışma durumunda resmi tatilde çalışmış sayılacağı için 2 günlük ücrete hak kazanıyor. Fazla mesai resmi tatil planlamasında resmi tatillerde çalışan işçilere ilave ücret ödenmesi yerine izin kullandırma yoluna da gidilebiliyor ancak bu durum kanuna aykırı bir uygulama olarak kabul ediliyor.
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