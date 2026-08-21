Yargıtay son noktayı koydu! İş kazası olarak kabul edilmedi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, iş kazalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Balık çiftliğindeki görevini tamamladıktan sonra iş yerinin yakınında denize giren ve beli tutulduğu için boğularak hayatını kaybeden işçinin ölümünün iş kazası kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme, olayın işveren tarafından verilen bir görevlendirme sırasında meydana gelmediğine dikkat çekti.

Çalıştığı balık çiftliğinin yakınında denizde boğularak yaşamını yitiren Z.Y.’un yakınları, 5. İş Mahkemesi’ne başvurdu. Yakınları, ölüm olayının iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer davalı ise olayın iş kazası niteliği taşımadığını savunarak davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, davacıların talebini kabul ederek ölümün iş kazası olduğuna karar verdi. Davalıların istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi de başvuruları esastan reddetti. Bunun ardından karar, davalı işveren vekili ile Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edildi.

GÖREVLENDİRME BULUNMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, merhum sigortalının işverene ait balık çiftliğinde çalıştığını ve işveren tarafından temin edilen tekneyle balık havuzlarındaki balıklara yem verdiğini hatırlattı. Yemleme işleminin ardından işveren tarafından yerleştirilen konteynere yemek yemek için geçtiği belirtildi.

YÜZMEK İÇİN LİMANA GİTTİ

Kararda, yemeğini yedikten sonra yüzmek isteyen sigortalının limanda gemilerin demirli olduğu bölgeye tekneyle gittiği ve burada denize atlayarak yüzmeye başladığı aktarıldı. Yüzdüğü sırada belinin tutulması nedeniyle hareketsiz kalan sigortalının boğularak hayatını kaybettiği vurgulandı.

İŞ KAZASI KAPSAMINA ALINMADI

Yargıtay, kazanın meydana geldiği yerin davalı işverene ait iş yeri sınırları içerisinde bulunmadığını belirtti. Ayrıca işveren tarafından sigortalıya bu yönde herhangi bir görevlendirme yapılmadığına dikkat çekildi.

Kararda, olayın 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında iş kazası olarak değerlendirilerek kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve dosyanın yeniden İş Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır