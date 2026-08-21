FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yargıtay son noktayı koydu! İş kazası olarak kabul edilmedi

Balık çiftliğinde çalışan işçinin ölümüyle ilgili davada Yargıtay’dan dikkat çeken karar çıktı. Yüksek Mahkeme, olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin son noktayı koydu.

Yargıtay son noktayı koydu! İş kazası olarak kabul edilmedi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, iş kazalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Balık çiftliğindeki görevini tamamladıktan sonra iş yerinin yakınında denize giren ve beli tutulduğu için boğularak hayatını kaybeden işçinin ölümünün iş kazası kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmedildi. Yüksek Mahkeme, olayın işveren tarafından verilen bir görevlendirme sırasında meydana gelmediğine dikkat çekti.

Çalıştığı balık çiftliğinin yakınında denizde boğularak yaşamını yitiren Z.Y.’un yakınları, 5. İş Mahkemesi’ne başvurdu. Yakınları, ölüm olayının iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer davalı ise olayın iş kazası niteliği taşımadığını savunarak davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, davacıların talebini kabul ederek ölümün iş kazası olduğuna karar verdi. Davalıların istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi de başvuruları esastan reddetti. Bunun ardından karar, davalı işveren vekili ile Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından temyiz edildi.

GÖREVLENDİRME BULUNMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, merhum sigortalının işverene ait balık çiftliğinde çalıştığını ve işveren tarafından temin edilen tekneyle balık havuzlarındaki balıklara yem verdiğini hatırlattı. Yemleme işleminin ardından işveren tarafından yerleştirilen konteynere yemek yemek için geçtiği belirtildi.

Yargıtay son noktayı koydu! İş kazası olarak kabul edilmedi 1

YÜZMEK İÇİN LİMANA GİTTİ

Kararda, yemeğini yedikten sonra yüzmek isteyen sigortalının limanda gemilerin demirli olduğu bölgeye tekneyle gittiği ve burada denize atlayarak yüzmeye başladığı aktarıldı. Yüzdüğü sırada belinin tutulması nedeniyle hareketsiz kalan sigortalının boğularak hayatını kaybettiği vurgulandı.

Yargıtay son noktayı koydu! İş kazası olarak kabul edilmedi 2

İŞ KAZASI KAPSAMINA ALINMADI

Yargıtay, kazanın meydana geldiği yerin davalı işverene ait iş yeri sınırları içerisinde bulunmadığını belirtti. Ayrıca işveren tarafından sigortalıya bu yönde herhangi bir görevlendirme yapılmadığına dikkat çekildi.

Kararda, olayın 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında iş kazası olarak değerlendirilerek kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve dosyanın yeniden İş Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Malatya! Eline balyozu aldı kendi yaptığı inşaatı yıktıYer: Malatya! Eline balyozu aldı kendi yaptığı inşaatı yıktı
Bakanlık ifşaladı: Ünlü sucuk markasında eşek ve at eti çıktıBakanlık ifşaladı: Ünlü sucuk markasında eşek ve at eti çıktı

Anahtar Kelimeler:
iş kazası Balıkçı Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.