Bankalar çalışma durumu merak ediliyor. Deprem sebebiyle sokaklarda kalan vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için bankaların yolunu tutmuş durumda. Birçok ilde binalar yerle bir olmuş durumda. Kar yağışı nedeniyle de ekstra zorluk yaşanıyor. Peki yarın bankalar kapalı mı? Salı günü bankalar açık mı? Deprem bölgesinde bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

BANKALAR YARIN KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat gece yarısına kadar Milli Yas ilan edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından araştırılan konulardan biri de bankalar oldu. Bankalar için yarın kapalı olup olmayacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

Kamu ve özel bankalar aksi bir açıklama gelmemesi halinde yarın yine aynı şekilde mesailerine devam edecekler.

SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

7 Şubat Salı günü bankalar açık mı merak edildi. Vatandaşlar ülkede yaşanan deprem felaketi sonrasında imkanı olanlar bankalara giderek para çekmek istiyorlar. Salı günü ülke genelinde bankalar çalışıyor. Kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Depremin derinden yaşandığı bölgelerde şu an için bazı banka atmlerinin çalışmadığı dolayısıyla da para çekilemediği bilgisi geliyor. Özellikle Hatay'da bankalar çalışamıyor. Birçok vatandaş deprem sebebiyle banka sistemlerinin de çökmesi sonucu ihtiyaçlarını gideremiyorlar.

7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra yüzlerce bina çökmüş ve binlerce vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Deprem sonrasında ortaya çıkan altyapı sorunu nedeniyle deprem bölgelerinde banka ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntılar yaşanıyor.

