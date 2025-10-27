Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı okullar yarım gün mü, tatil mi olacak?

28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü bu yılda ülke genelinde düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanacak. Peki, 28 Ekim günü okullar tatil mi? 29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı olacak? İşte tüm soruların yanıtları...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

MEB takvimine göre öğrenciler 1.5 gün tatil yapacak. 28 Ekim'de okullar yarım gün olacak.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Çarşamba günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi