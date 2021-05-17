Yaş çay 2021 alım fiyatları belli oldu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen tam kapanma süreci sona erdi. Sona eren sürecin ardından düzenlenen kabine toplantısında esnaf ve tarım ekonomisi unutulmadı. Bu kapsamda yaş çay alım fiyatları yeniden belirlendi. İşte yeni yaş çay alım fiyatları...

YAŞ ÇAY 2021 ALIM FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından, bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı. Üretici tarafından merak konusu olan yaş çay fiyatları ise yeniden belirlendi. Bu kapsamda bu yıl için yaş çay alım fiyatının kilo başına 3,87 lira olduğunu duyurdu.

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin olarak "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.



