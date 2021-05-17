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Yaş çay 2021 alım fiyatları belli oldu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar?

17.05.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen kabine toplantısı kararlarına ilişkin konuştu. Yaptığı açıklamalarda ekonomiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Peki Yaş çay alım fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

Yaş çay 2021 alım fiyatları belli oldu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilen tam kapanma süreci sona erdi. Sona eren sürecin ardından düzenlenen kabine toplantısında esnaf ve tarım ekonomisi unutulmadı. Bu kapsamda yaş çay alım fiyatları yeniden belirlendi. İşte yeni yaş çay alım fiyatları...

YAŞ ÇAY 2021 ALIM FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından, bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı. Üretici tarafından merak konusu olan yaş çay fiyatları ise yeniden belirlendi. Bu kapsamda bu yıl için yaş çay alım fiyatının kilo başına 3,87 lira olduğunu duyurdu.

Yaş çay 2021 alım fiyatları belli oldu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin olarak "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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