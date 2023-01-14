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Yaş şartı değişti! Ehliyet alacaklar dikkat: Resmi Gazete'den duyuruldu

14.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yaş şartı değişti! Ehliyet alacaklar dikkat: Resmi Gazete'den duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Yönetmelikle, görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı.

Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı.

EK SEFER KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEMELER

Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı. Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

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GENÇ İSTİHDAMA KATKI İÇİN YAŞ SINIRI AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

LOGO VE AMBLEM

Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı. Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

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Ehliyet

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