FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yasağa günler kala sezonun son balıkları vatandaşla buluşuyor

Türkiye karasularında 15 Nisan itibarıyla başlayacak olan genel av yasağına sayılı günler kala, Sakarya'daki balıkçı tezgahlarında sezonun son ürünleri vatandaşla buluşuyor.

Sakarya'da sezonun son balıkları vatandaşla buluşuyor! Denizlerdeki ekosistemi korumak amacıyla her yıl uygulanan av yasağı, bu yıl da 15 Nisan'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek. Yasak öncesi tezgahlardaki son durumu değerlendiren balıkçı Ramazan İbiş, büyük teknelerin yerini küçük teknelerin alacağını ve balıkçılığın tamamen durmayacağını ifade etti.

"AV YASAĞI BAŞLAYACAK"

15 Nisan itibarıyla av yasağına tabii olan büyük teknelerin yerine küçük teknelerin avlanacağının belirten İbiş, "Av yasağına yaklaştığımız son günlerde 15 Nisan'da bütün büyük tekneler bizim tabirimizle gırgırlar, av sezonunu tamamlayacak. Av yasağı 1 Eylül'e kadar devam edecek. 15 Nisan'dan sonra küçük tekneler avcılığa başlayacak. Küçük teknelerin balıkları da fiyat bakımında uygun olduğu için tezgahlarda yine yerini alacak. Av yasağı başlayınca balıkçılık tamamen bitmiyor. Bunun yanında kültür balıkları devam edecek" dedi.

"TEZGAHLAR BOŞ KALMAZ"

Av sezonu boyunca hamsi ve istavritin bolluk yüzünden uygun; daha az olan palamut, çinekop ve barbunun ise fiyatlarının yüksek olduğunu belirten İbiş, "Bu sezon tezgahlarda bol miktarda hamsi, istavrit oldu. Palamut, çinekop ve barbun çok az miktarda çıktı. Fiyatları yüksek oldu ama hamsi ve istavritin fiyatları gayet uygun şekilde seyretti. Yasak döneminde bol miktarda yine istavrit olur. Onun haricinde hamsi de yine belli ölçülerde gelir" diye konuştu.

Sofralarında hamsi ve istavriti severek tükettiklerini belirten bir vatandaş ise fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.