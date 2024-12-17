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Yasaklandı! Hepsi sil baştan... Ürünler piyasadan çekilecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 08:11
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Bazı gıda ürünlerinin etiketlerinde artık değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Çünkü 'köy', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'ev' gibi yanıltıcı ifadeler artık etiketlerde kullanılamayacak. Söz konusu yasak için süre de verildi. O yasağa ve süreye uyulmaması durumunda ürünler piyasadan çekilecek. Bu değişiklik ile beraber, tüketicinin bilgilendirilmesinin ve kolay seçim yapmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Yasaklandı! Hepsi sil baştan... Ürünler piyasadan çekilecek

Yeni yönetmelikle beraber, gıda ürünlerinde etiketler değişiyor. Bazı ifadelerin ürünlerde kullanılması artık yasak. Firmaların ürünlerinin etiketlerini değiştirmeleri için süre de verildi. Bu süre zarfında değişikliğe uymayan ürünler piyasadan çekilecek. İşte yasaklanan ifadeler ve değişiklikle ilgili detaylar...

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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıdada haksız rekabetin önüne geçmek için 27 Kasım’da yeni bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre süt ve süt ürünlerinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik', '%100' gibi tüketiciyi yanıltacak ifadelerin kullanımı yasaklandı. Etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor.

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Bu değişikliklere uymayan ürünler, 31 Aralık 2026'ya kadar piyasadan çekilecek.

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O ÜRÜNLERE 'SÜT' DENİLEMEYECEK

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, firma ve markaların, ürünlerinin gerçek içeriğiyle uyuşmayan, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanarak 'köy' veya 'çiftlik' algısı yaratması engelleniyor. Ayrıca, bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerde, 'süt' ifadesi kullanılamayacak. Örneğin, soya, badem veya yulaf gibi bitkisel ürünlerden yapılan içecekler 'süt' olarak etiketlenemeyecek. Bunun yerine 'içecek' ifadesi kullanılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, 'süt' yalnızca inek, koyun, keçi ve manda sütü için geçerli bir tanım olarak kabul ediliyor.

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IŞINLANMIŞ GIDALARDA O İBARE ZORUNLU OLACAK

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, bu değişikliklerin temel amacının tüketicilerin daha doğru ve kolay bilgiye ulaşabilmesi olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle, ürün içerikleri hakkında yanıltıcı görsel veya ifadelerin kullanımına son verilerek, tüketicilerin daha bilinçli kararlar alması sağlanacak. Örneğin, ışınlanmış gıdalarda "ışınlanmış" ibaresi zorunlu hale gelecek, ikame bileşenler ise ürün adında belirgin bir şekilde belirtilecek. Bu sayede, tüketiciler, ürünü ilk gördüklerinde, çikolata yerine kokolin ya da tereyağı yerine margarin almayacak.

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BAZI İFADELERİN KULLANIMINA SINIRLAMA

Yeni yönetmelikte, "koruyucu içermez" veya "doğal renklendirici içerir" gibi ifadelerin de kullanımı sınırlanacak. Firmalar, bu tür ifadeleri etiketlerinde kullanabilmek için henüz yayımlanmamış olan "gıda katkı maddeleri kılavuzunu" beklemek zorunda olacaklar.

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DEĞİŞİKLİK İÇİN FİRMALARA SÜRE VERİLDİ

Geçiş sürecinde, firmaların eski ambalajlarını değiştirebilmesi için 2026’ya kadar süre tanındı.

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Anahtar Kelimeler:
etiket gıda ürün
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