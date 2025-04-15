Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla paylaşıldı, testlerden kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığıyla oynayarak gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan marka ve ürünleri tek tek ifşa ederken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleri ile çeşitli ürünlerin taşıdığı riskleri kamuoyuyla paylaşıyor ve güvensizlik nedenine göre piyasaya arzın yasaklanması ile toplatma kararları alıyor.

GÜVENSİZ ÜRÜN LİSTESİNDE BİR ÜRÜN DAHA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan güvensiz ürün bildirimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez listede yer alan ürün, bir kırtasiye ürünü oldu.

Bakanlığın listesindeki 9 Nisan 2025 tarihli bildirime ait o ürün; "Mao Mao Yu" marka "Popsicle Highlighter" ibareli dondurma şekilli fosforlu kalem (6'lı) oldu.

Ürünün güvensizlik nedeni için "Ts En 71-1 Kısım 7.1. İle Ekoloji Testleri-Fitalat Yönünden Kalır Sonuç Almıştır" açıklaması yapıldı.

İŞTE TAŞIDIĞI RİSKLER

Ürünün taşıdığı riskler ise "Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" olarak belirtildi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Söz konusu ürün için "piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı alındı.