Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı riskli duyurarak hızla harekete geçmeye devam ediyor. Bakanlık güvensiz ürün bildirimlerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeye bir yeni ürün eklendi. Ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor
Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 'güvensiz ürün bildirimleri' listesine bir yeni ürün eklendiği görüldü. Söz konusu ürün, özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. İşte piyasaya arzı yasaklanan ve toplatma kararı alınan ürünle ilgili detaylar...

Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor 1

Bakanlığın listesindeki yeni ürün; markası, fotoğrafları ve özellikleriyle birlikte duyuruldu.

Listede yer alan ürün "Collex" marka ve "Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri" ürün grubundan "Collex 6 Renk Parmak Ve Yüz Boyası" oldu.

Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor 2

Güvensizlik nedeni olarak "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’De Belirlenen Kimyasallar İçin Özel Limit Değerleri Ve Ts En 71-9&10&11 Test Metotlarına Göre Koruyucular Başlığı Altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” Kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” Sonucu Almıştır" ifadelerini kullanıldı.

Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor 3

Taşıdığı riskler olarak ise "Kimyasal" açıklaması yapıldı.

Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

