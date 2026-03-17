Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 'güvensiz ürün bildirimleri' listesine bir yeni ürün eklendiği görüldü. Söz konusu ürün, özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. İşte piyasaya arzı yasaklanan ve toplatma kararı alınan ürünle ilgili detaylar...

Bakanlığın listesindeki yeni ürün; markası, fotoğrafları ve özellikleriyle birlikte duyuruldu.

Listede yer alan ürün "Collex" marka ve "Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri" ürün grubundan "Collex 6 Renk Parmak Ve Yüz Boyası" oldu.

Güvensizlik nedeni olarak "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’De Belirlenen Kimyasallar İçin Özel Limit Değerleri Ve Ts En 71-9&10&11 Test Metotlarına Göre Koruyucular Başlığı Altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” Kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” Sonucu Almıştır" ifadelerini kullanıldı.

Taşıdığı riskler olarak ise "Kimyasal" açıklaması yapıldı.

Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.