Yasemin Sadıkoğlu’ndan marka iletişimde anlam odaklı “iyi” pazarlama!

Bugüne kadar adL, Aldo, Begum, Fonfique, Love my body, Mehry Mu, Melis Goral, The Organic Pharmacy gibi birçok markanın yaratım, gelişim, globalleşme sürecine liderlik ederek özgün marka DNAsı yaratma konusunda çalışan Keys İletişim Danışmanlık’ın kurucusu Yasemin Sadıkoğlu, iletişimde sosyal medyanın gücüyle kanaat önderi danışmanlığı, marka hesap yönetimi dışında şimdi de “marka elçiliği” yapmaya başladı.

"HEDEF PARA KAZANMAK DEĞİL, DEĞER KATMAK OLMALI"

“Çok karmaşık zamanlardan geçiyoruz. “İyi” aslında kötünün panzehiri. Bu inançla sadece, hayata fayda sağlayıp değer katarak para kazanmayı benimsemiş, anlam odaklı markalarla çalışma kararı aldım. Öncesinde de hep marka değerleri yarattık, özgün iletişim projeleri ürettik ancak şimdi bu konuda kendim de bireysel elçilik ederek, tamamen inandığımı tüketicilere sunuyor olacağım. Para kazanmayı değil değer katmayı hedeflersek, çok daha fazla kazanırız.” diyerek, bundan sonra 360 derece strateji geliştirdikleri müşterlerine ve danışanlık ettiği bireylere de bu anlamda ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

