Yaşlı kadına emekli maaşı tuzağı! 3 ay düzenli aldı, bankaya gidince gerçek ortaya çıktı

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olay hayrete düşürdü. Emekli maaşını çekmesi için kiracısına güvenip kartını ve cep telefonunu veren 65 yaşındaki Şenel Karabulut’un hayatı alt üst oldu. Kiracısının Karabulut’un hesabından 350 bin TL kredi çektiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yaşlı kadına emekli maaşı tuzağı! 3 ay düzenli aldı, bankaya gidince gerçek ortaya çıktı
Olay, geçtiğimiz temmuz ayında merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Şenel Karabulut (65), 2 katlı müstakil evinin 1. katını S.D. ve eşine kiraya verdi. Yaşlı kadının güvenini kazanan çift, bir süre sonra Karabulut'un emekli maaşını bankaya gidip çektiğini öğrenip, "Bankaya gidip sıra bekleme, ATM'den emekli maaşını çekelim" teklifinde bulundu. Kiracısına güvenen yaşlı kadın, banka kartını kiracısına verdi.

CEP TELEFONUNU DA ALIP KREDİ ÇEKTİ

Çift, yaşlı kadının cep telefonunu da 'güncelleme yapacağız' diyerek aldı ve iddiaya göre, bankacılık uygulamasına girip 350 bin TL kredi çekti. Çift, bu krediyi de kendi hesaplarına aktardı.

Yaşlı kadına emekli maaşı tuzağı! 3 ay düzenli aldı, bankaya gidince gerçek ortaya çıktı 1

3 AY EMEKLİ MAAŞINI CEPLERİNDEN ÖDEDİLER

Kredinin ödemesini emekli maaşından yaptıran çift, yaşlı kadın bu olayı anlamasın diye de 3 ay boyunca aylık 16 bin TL getirip yaşlı kadına "Bu senin emekli maaşın" diyerek verdi.

BANKAYA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kasım ayında kiracısına "Emekli maaşımı ben gidip bankadan çekeceğim" diyerek kartını vermeyen Şenel Karabulut, bankaya gittiğinde görevlinin, "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var" dediğinde gerçeği öğrendi.
Karabulut, bankadan dönünce kiracısına durumu sordu ve çift iddiaları reddedip eşyalarını toplayıp evden çıkıp gitti.

Yaşlı kadına emekli maaşı tuzağı! 3 ay düzenli aldı, bankaya gidince gerçek ortaya çıktı 2

BULAŞIK YIKAYIP BORCUNU ÖDEDİ

Kiracısı S.D. hakkında şikayetçi olan yaşlı kadın, bankaya olan borcu için de altınlarını bozdurup kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalıştı. Yaklaşık 5 ay önce şikayetçi olan yaşlı kadın, bir an önce kiracısının yargılanmasını ve mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

"BU EVİ DE ELİMDEN ALACAKLARDI"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Şenel Karabulut, kiracılarının kendisini dolandırdığını öne sürerek, "Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. 'Bankaya gidelim, maaşını çekelim' dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da 'güncelleyelim' diyerek alıp işlem yaptılar" dedi.

BANKAYA GİTTİĞİNDE GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Banka görevlisinin söyledikleriyle gerçeği öğrendiğini anlatan Karabulut, "Ayın 18'i geldiğinde kendisi ya da eşi arayıp 'maaşın yatmış' diyordu. Maaşımı kendi cebinden veriyormuş gibi gösterdiler. Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler. 500 bin TL kredi borcum çıktı. Altınlarımı bozdurdum, borcu ödedim. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" diye konuştu.

"BANA HİÇBİR ÖDEME YAPMADILAR AMA 'ÖDEDİK' DİYORLARMIŞ"

Şikayetçi olduğunu belirten Şenel Karabulut, "Bankadan çıkınca onları arayıp 'paramı nasıl çekebiliyorsunuz, utanmıyor musunuz, sizi karakola şikayet edeceğim' dedim. Eve gelip 'çıkın' dedim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum. Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama 'ödedik' diyorlarmış. Bu süreçte şekerim yükseldi, bunalım geçirdim, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi. Benim paramla arabalarını değiştirdiler. Paramı versinler, yoksa davamdan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki S.D.'ye ise ulaşılamadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yeni zorunluluk' için Bakanlık açıkladı: Tapu ile çalışmalar başladı'Yeni zorunluluk' için Bakanlık açıkladı: Tapu ile çalışmalar başladı
Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

