YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI 2024: Yaşlılık maaşı ve engelli aylığı ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücretle birlikte artacak

Yaşlılık maaşı ve engelli aylığının 2024'te ne kadar olacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yeni asgari ücret için ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Belirlenecek tutar yaşlılık maaşı ve engelli aylığını da etkileyecek. Engelli aylığı, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçüklere; yaşlılık maaşı ise sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir ya da aylık almayan 65 yaş ve üzeri kişilere ödeniyor. İşte detaylar...

2024 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 yılında artış gösterecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından çıkacak karar yaşlılık maaşına etki edecek.

Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

YAŞLIK MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olmuştu.

Zam oranının yüzde 30 olması durumunda yaşlılık maaşıı 704 TL artacak ve 3.052 TL olacak.

Zam oranının yüzde 35 olması halinde 3.169 TL olacak.

2024'TE ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı belirlenecek olan asgari ücret tutarı ile şekillenecek. Zam oranının yüzde 30 olması durumunda yüzde 40-69 arası engelli olanların ödemesi 2.436 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların ödemesi yüzde 30 zamlandığı takdirde yeni ödemeleri 3.654 lira olacak.

ENGELLİ AYLIĞI ŞU AN NE KADAR?

Engelli aylığı Temmuz ayında yapılan artış ile beraber yüzde 40-69 arası engelli olanlara aylık 2.811 TL olarak ödeniyor.







